È tutto vero! Lo Xiaomi Redmi 13C con display con refresh rate di 90Hz e doppia fotocamera da 50 megapixel costa solo 137 euro, spedizione inclusa. Tutto merito dello sconto del 24% proposto da neophoniastore, su eBay. Si tratta di un venditore professionale con 99,5% di feedback positivi, quindi puoi procedere in totale sicurezza all’acquista.

Così poco… per così tanto! Lo Xiaomi Redmi 13C è un affare su eBay

Quello dello Xiaomi Redmi 13C è un look pulito ed essenziale, reso particolare (per quanto possibile) dal modulo fotografico sul retro. La forma è “a lingotto”, con bordi leggermente squadrati che conferiscono al dispositivo quel tocco premium che di certo non guasta.

Design a parte, è la parte frontale del dispositivo il suo punto di forza. Spicca infatti il display da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e frequenza d’aggiornamento di 90Hz. Questo si traduce in un’esperienza visiva certamente più fluida e, più in generale, godibile.

In termini di perfomance, lo smartphone arriva con un processore MediaTek Helio G85 octa-core, nelle cui operazioni è ben supportato da 8GB di RAM e 256GB di archiviazione. È chiaro dunque che questo dispositivo non è solo per navigazione web e streaming, ma può regalare soddisfazioni anche in altri ambiti.

A proposito della fotocamera, sul retro c’è un doppio sensore. Quello principale è da 50 megapixel e può contare sull’aiuto dell’intelligenza artificiale per foto e video di buona qualità. Per ricordi personali ma anche per contenuti da caricare su Instagram, TikTok e simili, va benissimo.

Si segnalano poi il lettore d’impronte digitali, la batteria da 5000mAh, il modulo NFC e – ovviamente – Wi-Fi e Bluetooth. Ebbene sì, tutto questo a soli 137 euro, spedizione compresa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.