Xiaomi Redmi Note 11, che prezzo su Amazon! (-42%)

Ormai da diversi anni i prodotti del celebre marchio cinese Xiaomi sono i migliori per quanto riguarda il rapporto tra qualità e prezzo. Soprattutto gli smartphone stanno dimostrando di poter fare corsa a sé in ogni fascia, sia per quanto riguarda la bassa che quella alta.

Oggi in sconto su Amazon ecco il famosissimo Redmi Note 11, quello che fino a due anni fa è stato lo smartphone più acquistato in assoluto. Ancora oggi sono tantissime le persone che decidono di portarlo a casa visto il prezzo basso ma soprattutto le qualità di cui è dotato.

Il celebre sito e-commerce garantisce il suo acquisto con un ottimo sconto che oggi equivale al 42%. Questo significa che il prezzo finale sarà di soli 143,90 €. Il grande vantaggio è che, qualora non doveste trovarvi bene, potrete restituirlo fino al 31 gennaio 2024.

Lo Xiaomi più acquistato degli ultimi anni è in offerta

La caratteristica principale sta sicuramente nel display, un’unità in full HD+ di tipo AMOLED da ben 6,43″. A seguire ecco l’hardware, estremamente fluido e performante con a capo il processore Snapdragon 680 e ben 4 GB di RAM. La memoria interna è da 128 GB.

La fotocamera sul retro è quadrupla con una risoluzione massima di 50 MP ma il punto forte è la batteria che vanta ben 5000 mAh.

Le caratteristiche tecniche dovrebbero già avervi convinto, ma nel caso in cui non dovesse essere così, ci penserà il prezzo. Questo, che scende oggi del 42%, tocca i 143,90 €. Inoltre ricordiamo che si tratta di uno smartphone in versione italiana e con due anni di garanzia. Potete acquistarlo oggi ed eventualmente restituirlo, qualora ci dovesse essere qualcosa che non va, entro il 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.