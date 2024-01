Xiaomi Redmi Note 12 IMPERDIBILE al super prezzo eBay

Prezzo stracciato e pochissime unità disponibili. Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 con display AMOLED a 120Hz da 6.67 pollici e processore Qualcomm Snapdragon è tra i più gettonati ora su eBay: costa solo 151,90 euro, spedizione inclusa.

Display AMOLED a 120Hz e fotocamera da 50 megapixel: lo Xiaomi Redmi Note 12 oggi è un vero Best Buy

Lo Xiaomi Redmi Note 12 è uno smartphone di fascia media recentissimo, è stato infatti lanciato nei primi mesi del 2023. È dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 685, 4GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida a 33W.

Il device vanta un design elegante e moderno (a lingotto, stile iPhone), con un corpo in metallo e un retro in vetro. Il display è di ottima qualità, con colori vividi e un buon contrasto. Le prestazioni sono buone, anche per i giochi più pesanti ed energivori. La batteria ha una durata molto lunga, anche con un uso intenso.

Per quanto riguarda il comparto multimediale, lo Xiaomi Redmi Note 12 è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel e sensore macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 13 megapixel. Le foto e i video sono di buona qualità, sia in condizioni di luce diurna che in condizioni di scarsa illuminazione.

In definitiva, quello di Xiaomi è uno smartphone completo e versatile, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi più che mai, visto che con lo sconto eBay viene a costare poco più di 150 euro. È ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e potente, con un design elegante e una buona fotocamera.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.