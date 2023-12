Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G su eBay a prezzo INCREDIBILE

Le grandi offerte non arrivano solo ed esclusivamente su Amazon, ma anche su altri siti e-commerce. L’unico che riesce a tenere testa a questa grande azienda è sicuramente eBay, che nasce addirittura prima del colosso di Jeff Bezos. Oggi proprio tra le sue fila ecco uno smartphone molto amato dagli utenti, soprattutto quelli che ne capiscono. Si tratta dello Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, dispositivo che per certi versi si avvicina molto ai top di gamma.

Il prodotto cinese è in grado di offrire un design fantastico, squadrato e molto ergonomico. Non mancano ovviamente le caratteristiche hardware e il comparto fotografico, ma quello che fa eccitare gli utenti oggi a tal punto da portarlo a casa senza dubbi è il prezzo di vendita.

Lo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G costa oggi su eBay il 48% in meno rispetto al solito. C’è uno sconto di 214,90 € per un prezzo totale di soli 235 €. Per quanto riguarda la spedizione, basterà attendere solo due giorni e sarà a casa vostra.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, uno smartphone pazzesco

Il display di questo Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G è uno spettacolo: è ampio 6,67″ ed ha una risoluzione in FHD+. Oltre a questo parliamo di uno smartphone con 6 GB di RAM e 128 di ROM, con un comparto fotografico dotato di tre sensori posteriori tra i quali il principale ha 50 MP.

Per quanto concerne la batteria, ecco un’unità che vanta ben 5000 mAh, che dunque porta il telefono fino a fine giornata.

Prodotti di questo genere, soprattutto alla luce delle caratteristiche tecniche, non vanno mai sottovalutati. Circa il 70% degli utenti in tutto il mondo potrebbe ritrovarsi soddisfatto con uno Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G tra le mani, senza bisogno di dover spendere quattro volte tanto per un top di gamma.

Oggi il prezzo dello smartphone è di 235 € grazie al 48% di sconto su eBay, compresa la spedizione veloce in due giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.