Xiaomi Redmi Note 12S su eBay al 46% di sconto con garanzia Italia

Uno smartphone può valere l’altro nel momento in cui le proprie esigenze non sono così alte. Ovviamente spendere una cifra non significa avere ciò che occorre ed è per questo che mirare al dispositivo che fa al caso proprio è la scelta giusta. Uno Xiaomi Redmi Note 12S è l’ideale per molti, soprattutto in virtù delle sue caratteristiche tecniche.

Parliamo di uno smartphone completo sotto tutti i punti di vista, sia per quanto riguarda l’estetica che le specifiche. Non manca infatti la grandezza, se vogliamo, tipica di telefoni top di gamma che di certo non annoverano tra loro questo Xiaomi Redmi Note 12S. Parliamo infatti di un medio, uno smartphone di gran livello, molto equilibrato ed oggi anche poco costoso.

Su eBay infatti lo Xiaomi Redmi Note 12S costa solo 193 € grazie allo sconto di 166 € che equivale al 46%. La garanzia presente è italiana e la spedizione sarà a casa vostra entro il 27 dicembre al massimo.

Lo Xiaomi Redmi Note 12S è in promo, ecco le sue specifiche

Tra le caratteristiche tecniche più importanti ecco il display da 6,43″ in FHD ma l’hardware non è da meno. A dare vita al tutto ci pensa infatti un processore MediaTek Helio G96 coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria.

Il comparto fotografico è ben equipaggiato con tre sensori rispettivamente da 108 + 8 + 2 MP. La batteria è da 5000 mAh.

Probabilmente avete trovato lo smartphone che cercavate, sia nel caso in cui dovesse essere per voi che nel caso in cui dovesse essere un regalo. Lo Xiaomi Redmi Note 12S è completo e poco costoso, aspetti che chiunque dovrebbe tenere inc considerazione in fase di acquisto di un nuovo telefono.

Oggi su eBay costa infatti il 46% in meno rispetto al suo solito: lo pagherete solo 193 € con garanzia Italia.

