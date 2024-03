Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G a prezzo da SOGNO su Amazon oggi

Quando arrivano le offerte di primavera di Amazon è risaputo che bisogna fiondarsi subito sugli smartphone. Dei modelli più gettonati di oggi è senza ombra di dubbio lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, prodotto pieno di specifiche altisonanti che fanno pensare ad un top di gamma a tutti gli effetti.

Con tre fotocamere, un display molto ampio e ben definito e un processore di Qualcomm, lo smartphone cinese è oggi uno dei più gettonati. Il merito è ovviamente anche del prezzo di vendita che, approfittando di un calo del 5% imposto da Amazon, si ferma a soli 429 €. Ci sono due anni di garanzia con spedizione rapida gratis in un giorno. Può essere acquistato anche con 5 rate da circa 85 €.

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G è super conveniente ma solo su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G gode di un display full HD+ da 6,67″ a 120 Hz, di un processore Snapdragon 7s Gen 2 e di ben 12 GB di RAM. Per quanto concerne l’archiviazione, ecco il vero punto di forza: 512 GB.

Il comparto fotografico è dominato da tre sensori, tra i quali c’è quello da 200 MP con OIS. La batteria da 5000 mAh garantisce più di una giornata di autonomia.

Di smartphone di questo livello ad un prezzo così basso non ce ne sono ma, si sa, Xiaomi è abituata a stupire. Con il prodotto top della gamma Redmi ogni utente si troverà bene, essendoci un ampio schermo, una grande fotocamera ma soprattutto una batteria infinita che è il vero punto di forza.

Disponibile in più colorazioni ma soprattutto in questa splendida tonalità blu, il Redmi Note 13 Pro 5G è oggi in sconto: costa solo 429 € su Amazon ed include due anni di garanzia con spedizione in un solo giorno a casa.