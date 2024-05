Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G ad un prezzo ASSURDO su eBay

Lo smartphone Android di fascia media da acquistare oggi, soprattutto per chi ha la passione per la fotografia, è lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G. Con la sua fotocamera Ultra-clear da 200 megapixel e il display AMOLED a 120Hz con risoluzione 1,5K, il dispositivo oggi costa solo 359 euro su eBay grazie allo sconto immediato del 35%. E la spedizione è compresa nel prezzo.

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G ha un display strepitoso e scatta ottime foto

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G esteticamente si presenta con un look elegante e assolutamente premium, caratterizzato da un corpo sottile e leggero. Il modulo fotocamere posteriore, formato da tre lenti, si integra in modo armonioso con la scocca posteriore per un risultato davvero accattivante.

Lo smartphone arriva con un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione CrystalRes 1,5K, luminosità massima di 1.800 nit e un refresh rate adattivo di 120Hz, che garantisce un’esperienza visiva fluida e coinvolgente. E c’è il supporto delle tecnologie Doblby Vision, HDR10+ e HDR 10.

Il motore è il processore MediaTek Dimensity 7200-Ultra a 4nm, abbinato a 12GB di RAM e 512GB di memoria interna espandibile tramite microSD. Il chipset offre ottime prestazioni per tutte le attività, dalle di base e più “leggere” a quelle più intense, come l’editing di foto e video e il gaming.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Redmi Note 13 Pro+ 5G porta con sé una fotocamera principale da 200 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, una ultra-grandangolare da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. È possibile registrare video in a 4K a 30 frame al secondo, e non manca il supporto alla modalità slow motion.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è dotato di una fotocamera principale da 200 MP all’avanguardia e supporta Super QPD per una messa a fuoco più precisa e veloce. La potente combinazione di OIS ed EIS migliora notevolmente le prestazioni anti-vibrazione. Grazie alle funzionalità di elaborazione delle immagini avanzate di Xiaomi, è possibile produrre un capolavoro ogni volta che si preme l’otturatore.

Si segnalano infine il supporto alla Ipercarica a 120W, la batteria da 5000mAh, lo sblocco tramite impronta digitale sul display, il design rinforzato per resistere meglio agli urti e la protezione contro schizzi e polvere (IP68).