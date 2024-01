Xiaomi TV Stick, il modo per rendere smart qualsiasi TV costa 39 €

Per rendere la vostra televisione smart, dovete acquistare assolutamente una Xiaomi TV Stick. Questo prodotto, semplice da usare e oggi anche poco costoso su Amazon, rappresenta la svolta per molte persone che non vogliono cambiare la loro televisione.

Con uno sconto del 7% disponibile, il prezzo scende a 39,97 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

La Xiaomi TV Stick è in sconto, le specifiche

Diversi prodotti del genere sono stati visti sul mercato durante gli ultimi anni, con un accento maggiore su quelli appartenenti ad Amazon. Il celebre colosso e-commerce è stato in grado di produrre qualcosa di incredibile, ma ecco che Xiaomi con la sua TV Stick si posiziona leggermente al di sopra.

Partiamo innanzitutto da un prodotto che si utilizza con un telecomando e un ricevitore, quest’ultimo collegato alla porta HDMI della televisione. Una volta collegato il tutto, bisognerà accendere la TV e selezionare come fonte la porta HDMI a cui avete collegato la Xiaomi TV Stick.

In questo modo si aprirà un mondo, fatto di applicazioni e piattaforme esterne come ad esempio Netflix e Prime Video ma anche di tante altre possibilità. Avendo il Chromecast integrato, potrete trasmettere quanto visualizzato sul vostro smartphone in pochi secondi.

Un po’ sulle orme delle Fire Stick TV di Amazon, questa Xiaomi TV Stick in sconto oggi rappresenta forse qualcosa in più. La qualità del brand cinese si vede e probabilmente supera, seppur di poco poco, quella del colosso e-commerce e dei suoi stick.

Come avrete potuto notare dalle specifiche tecniche, basta dunque poco per rendere la propria TV un prodotto smart o, nel caso in cui già lo sia, ancora più smart. Lo sconto del 7% poi consente di scendere sotto la soglia dei 40 €, più precisamente arrivando a 39,97 €. Il tutto ovviamente con due anni di garanzia e con spedizione rapida entro questo fine settimana.

