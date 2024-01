Xiaomi TV Stick in sconto al 31% su Amazon, stravolgi la tua TV

I dispositivi che sono in grado di dare una svecchiata a quelle televisioni che magari non hanno un sistema smart al loro interno, vanno ormai per la maggiore. A metterli costantemente in vendita e Amazon, ma oggi non si tratta di un Fire Stick, bensì di uno Xiaomi TV Stick, quello 4K UHD.

Il prodotto, disponibile oggi in sconto con il 31% in meno, costerà al pubblico solo 47,99 € con due anni di garanzia e spedizione in un giorno lavorativo.

Compra lo Xiaomi TV Stick su Amazon a 47,99 €, le specifiche

Basta collegare il ricevitore alla porta HDMI della televisione per avere un mondo di nuove opportunità. È questo in breve il funzionamento dello Xiaomi TV Stick, dispositivo che consente così di accedere a piattaforme come Netflix e molte altre ancora.

Oltre alle sue specifiche tecniche e alle possibilità che mette a disposizione dell’acquirente, questo Xiaomi TV Stick garantisce un’ottima qualità costruttiva. I materiali sono molto resistenti e sono anche belli esteticamente, sebbene non siano visibili, soprattutto nel caso del ricevitore. Molti utenti hanno riferito di trovarsi bene soprattutto per via dei pochi tasti disponibili che non lasciano spazio ad equivoci.

Siamo un po’ sulla stessa lunghezza d’onda di tutti i dispositivi che fanno parte della gamma Fire TV di Amazon, ormai pluripremiati. Xiaomi ha voluto riprendere un po’ quelle caratteristiche, migliorando la qualità costruttiva del dispositivo e inserendo qualcosa di proprio nel software. Fondamentalmente si tratta dello stesso prodotto che vediamo nel caso dei Fire Stick, ma questo questo è allo stadio massimo. Con la possibilità di arrivare fino al 4K pieno, si distingue di gran lunga.

Il prodotto oggi consente agli utenti inoltre di risparmiare addirittura il 31% sul prezzo originale di 69,99 €. Pertanto, il prezzo finale sarà di soli 47,99 € con la spedizione entro un giorno lavorativo e con due anni di garanzia assicurati.

