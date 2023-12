YI Home, la solita telecamera impeccabile a 17 EURO su Amazon

Di telecamere ne potranno arrivare quante ne volete su Amazon, ma la più ricercata in assoluto dagli utenti sarà sempre lei: la YI Home. Quella che ad oggi è la telecamera più comprata in assoluto sul celebre sito e-commerce, continua ad arrivare in sconto.

Le sue specifiche tecniche la rendono molto probabilmente la migliore per quanto concerne il rapporto tra qualità e prezzo. Quello che potrebbe spingere gli utenti ancor di più ad acquistarla è il periodo natalizio: fare un regalo di questo calibro con pochi euro sarebbe una vera e propria manna dal cielo.

La YI Home è una telecamera performante, dotata di più impostazioni e compatibile con ogni dispositivo per quanto riguarda l’applicazione ufficiale. Oggi il suo prezzo di vendita scende ancora e con un ulteriore 5% di sconto ed arriva a 17,99 €. Provvista di garanzia e di spedizione veloce, sarà a casa vostra entro la vigilia di Natale.

Telecamera YI Home su Amazon in sconto, ecco cosa sa fare

Il design è probabilmente uno dei principali punti a favore di questa telecamera YI Home. Nessun altro prodotto infatti si mostra così moderno e ricercato dal punto di vista estetico, ma sono le qualità interne a farne un vero portento.

La videocamera è dotata di risoluzione in full HD e della possibilità di rilevare il movimento. Una volta individuata un’intrusione, arriverà una notifica istantanea sullo smartphone dell’utente connesso. C’è anche l’audio bidirezionale per ascoltare ciò che accade e per trasmettere la propria voce.

Approfittatene prima che potete visto che il tempo scorre: acquistandola oggi, la telecamera YI Home sarà direttamente da voi entro domenica 24 dicembre. Il prezzo è una grande occasione siccome con il 5% di sconto scende ancora e tocca i 17,99 € con un anno di garanzia.

