YI Home la telecamera più amata costa 17 EURO su Amazon

Di telecamere di livello ne sono passate tantissime su Amazon negli ultimi anni, ma ora il numero è nettamente aumentato. Nonostante questo, alcuni marchi tendono a distinguere nettamente i loro prodotti, sia per una questione di design che di funzionalità. La YI Home ad esempio è una di quelle telecamere che non passeranno mai di moda, siccome è moderna e soprattutto performante al punto giusto.

Un altro aspetto che depone sicuramente a suo favore è il prezzo, sempre più basso grazie agli sconti di Amazon. Questa telecamera, in grado di rilevare il movimento e di avere un’ottima risoluzione, arriva oggi con il 5% di sconto e con un coupon aggiuntivo del 10%. Ciò porterà il prezzo a scendere a soli 17,09 € con due anni di garanzia e la possibilità di restituzione fino al 31 gennaio.

YI Home, le specifiche tecniche

Le principali specifiche di questa YI Home consistono nella risoluzione in full HD a 1080 pixel e nella possibilità di rilevare i movimenti. Ogni volta che verrà identificato un intruso o semplicemente un animale domestico che si muove in casa, arriverà una notifica al proprietario.

Oltre a questo, mediante l’applicazione ufficiale si potranno impostare vari parametri anche in merito alla visione notturna. C’è piena compatibilità con l’assistente vocale Alexa.

Acquistare una telecamera di questo genere potrebbe risultare oltre che utile all’interno del proprio ambiente domestico, anche conveniente. Costa talmente poco che qualcuno potrebbe credere che le sue caratteristiche non siano all’altezza, ma le recensioni dicono tutt’altro. È uno dei prodotti più acquistati proprio per via del suo grande rapporto tra qualità e prezzo.

Grazie allo sconto del 5% e al coupon del 10%, la YI Home scende oggi a soli 17,09 € compresi due anni di garanzia.

