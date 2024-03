21 app diffuse su Android vengono sfruttate per diffondere malware

A lanciare l’allarme è stato un software anti-malware, noto come Malware Fox: 21 app Android, molto diffuse sugli smartphone che utilizzano questo OS, sono in realtà sfruttate per diffondere agenti malevoli.

Secondo gli esperti, la natura open source di Android rende questo ambiente facile da manipolare, offrendo ampio di margine di manovra ai cybercriminali. Malware Fox, nel suo documento, ha suddiviso le app malevole in base al malware che le stesse distribuiscono.

La lista proposta dai ricercatori di Malware Fox, include applicazioni che sfruttano Harly, un trojan che da diversi anni si è affacciato più volte su Google Play Store coinvolgendo un numero enorme di app.

Nello specifico, tra i software più recenti in cui è stato individuato questo malware, i ricercatori hanno segnalato:

Fare Gamehub and Box

Hope Camera-Picture Record

Same Launcher and Live Wallpaper

Amazing Wallpaper

Cool Emoji Editor and Sticker.

Harly, però, non è l’unica minaccia da cui gli utenti Android dovrebbero guardarsi.

App su Android sfruttate per diffondere malware: ecco la lista presentata dai ricercatori di sicurezza

Malware Fox ha segnalato anche una massiccia presenza nell’ecosistema Android dello spyware Joker. Questo agente malevolo è in grado di rubare informazioni sensibili alle vittime come SMS, rubrica dei contatti e non solo.

Il rischio maggiore in questo senso è che, l’utente, si ritrovi ad affrontare spese legate a servizi premium sottoscritti senza il proprio consenso. Tra le app che diffondono Joker figurano:

Simple Note Scanner

Universal PDF Scanner

Private Messenger

Premium SMS

Blood Pressure Checker

Cool Keyboard

Paint Art

Color Message.

Simile a Joker per modus operandi, i ricercatori hanno presentato anche una lista relativa alle app che diffondono Autolycos. Questa include:

Vlog Star Video Editor

Creative 3D Launcher

Wow Beauty Camera

Gif Emoji Keyboard

Instant Heart Rate Anytime

Delicate Messenger.

Infine, per Malware Fox, anche Fleckpe risulta una minaccia concreta per gli utenti Android. Questo si presenta principalmente attraverso due app, ovvero Beauty Slimming Photo Editor e GIF Camera Editor Pro.

Tutto ciò dimostra come, oltre a una buona dose di prudenza anche quando si scaricano app da Google Play, un antivirus sullo smartphone possa aiutare in modo concreto gli utenti ad evitare veri e propri disastri.