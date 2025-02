A cosa fare attenzione quando ci si collega a queste reti Wi-Fi

Oggi più che in passato possiamo contare non solo su una grande quantità di Giga per navigare in mobilità, ma anche su diverse reti Wi-Fi pubbliche alle quali connettersi senza consumare il traffico dati della propria tariffa. Queste reti pubbliche, come quelle degli aeroporti, dei parchi, degli hotel e dei ristoranti, sono estremamente comode, ma anche potenzialmente pericolose. Motivo per cui è indispensabile collegarsi con una protezione adeguata: PrivadoVPN ha una funzionalità integrata specifica per questo tipo di necessità.

I rischi di collegarsi alle reti Wi-Fi pubbliche

Collegarsi a una rete Wi-Fi pubblica è sicuramente comodo, soprattutto quando si deve trascorrere molto tempo in quel luogo (come stazioni, centri commerciali e aeroporti), ma si tratta di reti più vulnerabili. Gli hacker, infatti, possono posizionarsi tra il punto di accesso e il dispositivo dell’utente, intercettandone il traffico dati così da catturare password, dati delle carte di pagamento e numerosi dati sensibili. Parallelamente gli hacker possono prendere accedere al dispositivo visualizzando i siti che si stanno consultando, le app che si stanno utilizzando e consultare la rubrica telefonica, i messaggi e le e-mail.

C’è, quindi, un insieme di rischi estremamente elevati di cui è importante prendere consapevolezza. L’alternativa non è rinunciare alla comodità di guardare un film in streaming mentre si è al gate in attesa del proprio volo o di rispondere a un’e-mail di lavoro mentre si è al centro commerciale e la propria connessione prende poco. La soluzione è quella di collegarsi in anonimo sfruttando le potenzialità messe a disposizione da una VPN.

In modo particolare PrivadoVPN prevede un sistema di crittografia automatica che si attiva non appena ci si connette a una rete Wi-Fi pubblica così da impedire ad hacker e malintenzionati di intercettare dati sensibili e violare la propria privacy. La funzionalità non incide sulla velocità della connessione, garantendo un utilizzo della rete sempre impeccabile. Semplice, automatico e soprattutto sicuro.