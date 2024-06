Account X falsi sfruttati per truffare i clienti delle compagnie aeree

Which?, associazione che si occupa della tutela dei consumatori sul territorio britannico, ha segnalato un pericoloso trend che si sta diffondendo su X.

A quanto pare, infatti, vi sono diversi falsi account che “imitano” compagnie aeree alquanto famose che tentano di rubare informazioni personali agli utenti. Le aziende loro malgrado coinvolte in queste truffe sono tra le più attive e conosciute del settore che operano nel Regno Unito, ovvero British Airways, Ryanair, easyJet, Wizz Air e Virgin Atlantic.

La suddetta associazione, inoltre, ha accusato il social network di non intervenire rapidamente in questi casi, di fatto favorendo l’operato dei cybercriminali. Secondo Which?, X è troppo lento nei suoi interventi e che, allo stato attuale, gran parte degli account falsi segnalati non sono ancora stati bloccati.

Il tutto nonostante le politiche della piattaforma facciano riferimento al ban permanente per chiunque tendi a impersonare o imitare organizzazioni.

Account X falsi e compagnie aeree: ecco come agiscono i cybercriminali

Il modo in cui i malintenzionati lavorano con gli account X falsi è alquanto semplice.

Vengono utilizzati bot che eseguono scansioni automatiche suo social network, andando alla ricerca di interazioni che sono evidentemente riconducibili a persone insoddisfatte dei servizi di una determinata compagnia aerea.

Che si tratti di un bagaglio smarrito o un volo in ritardo, i cybercriminali prendono contatto con la vittima, imitando la compagnia aerea originale e offrendo agli stessi un rimborso. Nel messaggio di scuse, viene proposto un link esterno al social network che direziona verso pagine phishing.

Nei primi mesi del 2024, le truffe di questo tipo hanno visto un aumento preoccupante, tanto che gli attacchi phishing sono considerate ormai una delle minacce più grandi presenti online.

Le critiche di Which? sono solo l’ultima di una lunga lista di polemiche che hanno coinvolto X. Il social network, infatti, è stato accusato di recente di offrire la spunta blu persino ad account riconducibili a gruppi terroristici.