Acrobat AI Assistant: il nuovo strumento per PDF sarà offerto in abbonamento

Adobe, nota azienda software produttrice di Photoshop, Illustrator e non solo, lo scorso mese di febbraio ha rilasciato una versione beta di Acrobat AI Assistant.

Questo strumento basato sull’Intelligenza Artificiale, permette una gestione avanzata per quanto riguarda i documenti PDF, con funzioni specifiche per questo formato file.

Nella giornata di ieri, l’azienda ha annunciato che tale strumento sarà offerto attraverso una formula di abbonamento agli utenti di Adobe Acrobat e Acrobat Reader.

Secondo quanto emerso, l’abbonamento a Acrobat AI Assistant costerà 4,99 dollari al mese e consentirà agli utenti di utilizzare alcune estensioni browser (per Microsoft Edge e Google Chrome) per testare le capacità dell’IA.

Nonostante ciò, va detto che Adobe ha voluto chiarire come questo costo è relativo solo all’accesso anticipato e che, una volta che lo strumento sarà affinato, questo sarà disponibile per un prezzo maggiore.

Acrobat AI Assistant è lo strumento IA definitivo per chi lavora con i PDF

Acrobat AI Assistant si presenta come uno strumento molto interessante per chi ha quotidianamente a che fare con i PDF.

Questo infatti, risponde a domande specifiche dell’utente sul contenuto dei file così come effettuarne un riassunto degli stessi. L’IA, inoltre, è in grado di interagire con i PDF generando link cliccabili e utilizzare il contenuto dei file per creare e-mail, presentazioni e altri contenuti testuali.

Visto che Acrobat AI Assistant potrebbe essere usati in contesti delicati, come contratti o ricevute, Adobe ha voluto puntualizzare come lo strumento sia gestito attraverso protocolli di sicurezza avanzati. Inoltre la compagnia ha assicurato gli utenti riguardo il fatto che, le informazioni elaborate, non verranno archiviate o sfruttate per addestrare IA. Al momento Acrobat AI Assistant è disponibile in inglese anche se, in futuro, è previsto il supporto anche per altre lingue.

Per Adobe non è il primo passo nel mondo dell’IA. Già lo scorso anno, con la realizzazione di Adobe Firefly, l’azienda si è dimostrata credere fortemente in questa nuova tecnologia.