Adattatori di rete QNAP da USB 4 Tipo C a 10 GbE: cosa sono e come funzionano

Lo standard USB4 supporta una larghezza di banda fino a 40 Gbps, significativamente superiore a quella offerta da versioni precedenti come USB 3.2. Queste performance sono sufficienti per trasmettere dati a una velocità compatibile con le reti Multigigabit Ethernet senza creare colli di bottiglia. USB4 è compatibile con Thunderbolt 3 e 4, tecnologie che forniscono capacità di trasferimento dati simili e permettono la connessione diretta con dispositivi di rete ad alta velocità come le porte 10 GbE.

QNAP ha annunciato il lancio della nuova serie di adattatori di rete da USB 4 Tipo C a 10 GbE, ideata per ottimizzare la connettività di PC Windows e sistemi Mac. I computer privi di porte di rete possono così accedere all’utilizzo delle connessioni 10 GbE ad alta velocità senza complicate configurazioni, proprio utilizzando la porta USB4 Type-C.

Le porte Ethernet RJ-45 sono infatti sempre introvabili nei nuovi PC. La scelta è figlia della volontà dei produttori di immettere sul mercato dispositivi sempre più compatti e sottili che, spesso, integrano adesso non più di una porta USB Type-C.

Prestazioni e compatibilità eccellenti

Gli adattatori QNAP QNA-UC10G1T e QNA-UC10G1SF supportano velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps, permettendo una gestione ottimale di backup, trasferimenti di file e attività di editing video particolarmente impegnative.

Il design compatto e privo di ventola che contraddistingue gli adattatori QNAP, assicura un’installazione silenziosa e senza complicazioni, mentre la configurazione plug-and-play riduce i tempi di setup, garantendo agli utenti una connessione stabile in pochi secondi.

Adattatori progettati per la mobilità e l’efficienza

Il design portatile degli adattatori QNAP USB4-10GbE consente di utilizzare questi dispositivi ovunque. Sia QNA-UC10G1T che QNA-UC10G1SF integrano nella confezione un cavo USB 4 da 1 metro, facilitando una connessione rapida e sicura.

Per gli utenti che necessitano di maggiori opzioni, la serie QNA include modelli a doppia porta, come il QNA-UC10G2T (BASE-T) e QNA-UC10G2SF (SFP+), in arrivo nei prossimi mesi.

Caratteristiche principali della serie QNAP QNA USB 4

Con l’introduzione dei nuovi adattatori di rete avanzati, QNAP soddisfa la crescente domanda di soluzioni di connettività ad alte prestazioni per supportare flussi di lavoro collaborativi e operazioni che richiedono l’impegno di un’ampia larghezza di banda. Queste le caratteristiche dei nuovi dispositivi:

QNA-UC10G1T: 1 porta USB 4 Tipo C, 1 porta 10 GbE NBASE-T, controller AQC113, cavo USB 4 da 1 metro.

QNA-UC10G1SF: 1 porta USB 4 Tipo C, 1 porta 10 GbE SFP+, controller AQC100S, cavo USB 4 da 1 metro.