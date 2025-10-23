Addio roaming: internet globale da 2,99$ con Saily

Le eSIM stanno rivoluzionando il modo di viaggiare. Niente più file negli aeroporti per acquistare una SIM locale o costi imprevisti di roaming: con Saily puoi acquistare il tuo piano dati in anticipo, da qualsiasi parte del mondo, e attivarlo automaticamente appena arrivi a destinazione. I piani partono da soli 2,99 dollari per Paesi come Tailandia, India e Serbia, e coprono oltre 200 destinazioni internazionali, tra cui le Maldive, gli Emirati Arabi Uniti, il Brasile e la Repubblica Dominicana. Tutto gestito da un’unica app, con un’interfaccia intuitiva e un’attivazione che richiede pochi tocchi sullo schermo.

Cashback e sicurezza digitale by NordVPN

Dietro Saily c’è la garanzia di NordVPN, azienda leader mondiale nella sicurezza online. La piattaforma integra tecnologie di protezione avanzate, come il blocco degli URL dannosi, il risparmio dati tramite filtraggio pubblicitario e una gestione intelligente della connessione. In più, grazie alla promozione in corso, puoi moltiplicare per cinque i tuoi crediti Saily e ottenere un cashback del 15% sui piani da 10 GB o più. Un incentivo concreto per chi viaggia spesso e vuole restare connesso senza rinunciare alla sicurezza.

Installazione immediata e assistenza 24/7

Installare una eSIM Saily è questione di minuti: basta scaricare l’app, selezionare il piano e scansionare il QR code per l’attivazione. Non servono competenze tecniche né configurazioni complesse. Inoltre, l’assistenza clienti è sempre disponibile in chat 24 ore su 24, pronta a risolvere qualsiasi problema durante il viaggio — anche nei fusi orari più lontani.

Una sola eSIM per tutte le destinazioni

Saily elimina la necessità di cambiare scheda: basta un’unica eSIM per aggiungere nuove destinazioni dall’app, con attivazione automatica all’arrivo. Un sistema comodo e sostenibile — niente plastica, nessun spreco, zero stress. In più, l’app invia un avviso quando superi l’80% del traffico dati, così non resti mai offline. Per conoscere l’offerta completa di Saily clicca qui.