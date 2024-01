Admin forum hacking condannato a 20 anni di libertà vigilata

L’amministratore di un famoso forum clandestino frequentato da hacker, noto come BreachForums, è stato condannato a 20 anni di libertà vigilata.

La piattaforma gestita da Conor Brian Fitzpatrick, conosciuto con il nickname Pompompurin, era un luogo utilizzato da cybercriminali per condividere dati rubati, malware e vari strumenti illegali.

Secondo quanto rivelato dal sito BleepingComputer, Fitzpatrick sconterà i primi due anni di pena agli arresti domiciliari, controllato attraverso un localizzatore GPS e, al contempo, potrà ottenere cure per la sua salute mentale. Allo stesso sarà impedito di accedere alla rete per un anno e, al termine di questo periodo, potrà collegarsi alla stessa solo su dispositivi dotati di un software di monitoraggio.

La stessa sentenza ha inoltre confermato come l’imputato, una volta passato l’anno senza accesso Internet, non potrà vendere o offrire alcun tipo di contenuto o prodotto online (se non dopo pre-approvazione e autorizzazione di un tribunale).

L’admin del forum BreachForums rischiava fino a 15 anni di carcere

Il caso di Pompompurin non è di certo un caso isolato nel contesto del cybercrimine. Basti pensare alla storia di Kevin Mitnick, considerato a lungo come l’hacker più ricercato al mondo, arrestato più volte.

Fitzpatrick dovrà anche risarcire le perdite subite dalle vittime, con l’importo che è però ancora da determinare. Il gestore di BreachForums è stato arrestato a marzo dello scorso anno e, a quanto pare, rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 300.000 dollari pagata dai suoi genitori.

Pompompurin È stato accusato di coinvolgimento nel furto e nella vendita di informazioni sensibili appartenenti a “Milioni di cittadini statunitensi e centinaia di società, organizzazioni e agenzie governative statunitensi e straniere“. In origine, i pubblici ministeri statunitensi avevano chiesto circa 15 anni di prigione per i suoi crimini.