Adobe Firefly arriva su iPhone: crea immagini e video con l'AI

La creatività potenziata dall’intelligenza artificiale arriva direttamente sull’iPhone, ma non grazie ad Apple bensì ad Adobe Firefly, la piattaforma che combina la potenza dell’AI con un’interfaccia mobile ottimizzata. Ora, gli utenti Apple possono accedere a un set completo di strumenti creativi progettati per la generazione e la manipolazione di contenuti, tutto nel palmo della mano. Dopo il lancio iniziale su Vision Pro, questa nuova app per iPhone segna un passo importante nell’espansione dell’ecosistema Adobe anche su iOS.

La versione mobile mantiene tutte le funzionalità principali della piattaforma web, offrendo un’esperienza fluida e ottimizzata per l’utilizzo in movimento. Grazie alla sincronizzazione con Creative Cloud, i progetti creati su iPhone possono essere facilmente continuati su desktop, garantendo un flusso di lavoro senza interruzioni.

Funzionalità principali dell’app

Gli utenti dell’app iOS di Adobe Firefly potranno usare tre potenti strumenti creativi:

Text to Image : con pochi tocchi, è possibile trasformare descrizioni testuali in immagini dettagliate e uniche

: con pochi tocchi, è possibile trasformare descrizioni testuali in immagini dettagliate e uniche Text to Video : genera contenuti video a partire da semplici istruzioni testuali, rendendo possibile creare video professionali in pochi minuti

: genera contenuti video a partire da semplici istruzioni testuali, rendendo possibile creare video professionali in pochi minuti Generative Fill: consente di modificare immagini esistenti, aggiungendo nuovi elementi, rimuovendo oggetti indesiderati o sostituendo sfondi

Un aspetto innovativo è la possibilità di utilizzare non solo i modelli di AI di Adobe, ma anche quelli di terze parti, come Google e OpenAI, ampliando ulteriormente le opportunità creative per gli utenti. Questo approccio aperto rende la piattaforma estremamente versatile per diverse esigenze.

Disponibile gratuitamente sull’App Store, l’app segue un modello freemium. Gli utenti della versione gratuita hanno accesso limitato al numero di generazioni, mentre i professionisti possono optare per abbonamenti a partire da 9,99 dollari al mese. Il piano base include 2.000 crediti e 20 clip video brevi, mentre il piano premium, a 199,99 dollari mensili, offre 50.000 crediti e la generazione illimitata di video di 5 secondi.

Integrazione con l’ecosistema Adobe

Uno dei punti di forza di Adobe Firefly è l’integrazione completa con Creative Cloud. Questa funzionalità consente di iniziare un progetto su iPhone e completarlo su desktop senza soluzione di continuità. Questa sincronizzazione è particolarmente utile per i creativi che lavorano su più dispositivi, garantendo flessibilità e produttività.

Con il lancio di questa app per iPhone, Adobe consolida ulteriormente la sua posizione nel panorama degli strumenti creativi alimentati dall’intelligenza artificiale. L’obiettivo è rendere le tecnologie generative accessibili a un pubblico sempre più ampio, portando innovazione e creatività direttamente nelle tasche degli utenti.