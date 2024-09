Adobe Firefly sarà presto in grado di generare video tramite IA

Seguendo una strategia ormai ben delineata, Adobe sembra volersi focalizzare sempre di più nel contesto dell’Intelligenza Artificiale generativa.

A confermare questo trend è Firefly che, secondo la stessa software house, potrà presto essere in grado di generare video attraverso la suddetta tecnologia.

Adobe ha mostrato le prime immagini dello strumento, in cui viene mostrato come funziona. A grandi linee, si tratta di un utilizzo simile ad altri sistemi simili. Dopo alcune impostazioni preliminari, l’utente inserisce un prompt dettagliato nell’apposito campo.

Con il clic sul pulsante Generate, l’IA va poi a genere un output video in base a quanto digitato. Dal video non è chiaro quanto sarà il tempo necessario per ottenere un filmato completo e quanto tempo sarà necessario attendere.

Nel filmato di presentazione appare anche un menu della barra laterale che consente di regolare i movimenti delle riprese o l’inserimento di un’immagine di riferimento per l’IA. Nel breve video è possibile notare come Firefly sarà capace anche di “aggiustare” clip incomplete, agendo dunque su filmati già esistenti. Un tool che dunque potrebbe rivelarsi molto utile per videomaker e non solo.

Firefly in grado di generare filmati? Sarà necessario attendere ancora un po’

Il filmato mostrato da Adobe non mostra più di tanto anche se, come affermato dall’azienda, il nuovo strumento sarà disponibile verso la fine dell’anno.

Il rapporto tra Firefly e l’IA è stato protagonista nel recente passato di non poche polemiche. I termini di servizio, poi modificati da Adobe, hanno causato un certo malumore tra l’utenza.

All’inizio di quest’estate, Adobe ha aggiornato i suoi strumenti di IA anche per quanto riguarda Photoshop e Illustrator, introducendo un generatore di immagini IA nel primo e uno strumento di riempimento generativo di forme nel secondo.