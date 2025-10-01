Adobe Premiere su iPhone: davvero gratuito? Scopri tutte le novità e le funzioni nascoste

Adobe Premiere, il celebre software di editing video utilizzato da YouTuber, registi, montatori di videoclip e creator professionisti, sbarca su iPhone e iPad con una nuova app mobile gratuita progettata per portare strumenti di livello professionale direttamente nello smartphone. La versione mobile di Premiere consente di lavorare in mobilità senza compromettere qualità, precisione e flessibilità.

Montaggio professionale con Adobe Premiere, gratis, direttamente su iPhone

L’app porta alcune funzionalità chiave della versione desktop in un ambiente mobile, tra cui:

Timeline multi-traccia illimitata : supporta più livelli di video, audio e testi per edit complessi, simili a quelli di Premiere Pro.

: supporta più livelli di video, audio e testi per edit complessi, simili a quelli di Premiere Pro. Editing frame-by-frame : tagli e regolazioni precise per ogni singolo fotogramma.

: tagli e regolazioni precise per ogni singolo fotogramma. 4K HDR export : esportazione diretta in alta qualità per contenuti professionali.

: esportazione diretta in alta qualità per contenuti professionali. Sottotitoli automatici e animati : generazione e personalizzazione dei sottotitoli con stile integrato.

: generazione e personalizzazione dei sottotitoli con stile integrato. Enhance Speech: migliora la chiarezza dei dialoghi eliminando rumori di fondo.

Tutte queste funzionalità di base sono accessibili gratuitamente, rendendo l’app uno strumento già completo per la maggior parte dei progetti video.

Integrazione AI con Firefly

La nuova app integra Adobe Firefly AI per la generazione di asset, effetti sonori e altri contenuti multimediali.

L’uso base delle funzionalità AI integrate è gratuito, ma per l’accesso alle caratteristiche avanzate, generazioni complesse o produzione su larga scala sono necessari crediti a pagamento. Anche l’espansione dello spazio di archiviazione cloud rientra tra gli optional a pagamento.

Flusso di lavoro cross-device

Una delle caratteristiche più interessanti è il trasferimento diretto dei progetti dalla versione mobile a Premiere Pro su desktop senza conversioni.

È così possibile iniziare l’editing in mobilità e completarlo su uno schermo più grande, mantenendo tutti i livelli, i tagli e le regolazioni. L’app funziona anche senza una sottoscrizione a Creative Cloud o senza possedere la versione desktop, rendendola quindi accessibile a chiunque.

Condivisione immediata sui social

Premiere per mobile supporta la pubblicazione con un solo tocco su TikTok, YouTube e Instagram. L’app adatta automaticamente il video ai formati richiesti, mantenendo sempre il soggetto principale al centro dell’inquadratura.

Cosa è gratuito e cosa a pagamento in Premere per iPhone e iPad

Funzioni gratuite : timeline multi-traccia illimitata, editing frame-by-frame, sottotitoli automatici e animati, effetti di movimento di base, esportazioni senza watermark, gestione dei file multimediali, librerie gratuite di immagini, sticker, font e musica royalty-free, alcune funzionalità AI di base.

: timeline multi-traccia illimitata, editing frame-by-frame, sottotitoli automatici e animati, effetti di movimento di base, esportazioni senza watermark, gestione dei file multimediali, librerie gratuite di immagini, sticker, font e musica royalty-free, alcune funzionalità AI di base. Funzioni a pagamento: crediti per generazione AI avanzata, espansione dello spazio di archiviazione cloud, accesso a librerie premium e asset complessi, modelli AI più avanzati per produzioni professionali.

Si tratta di un impianto che permette ai creator di iniziare subito a creare contenuti di qualità, mentre chi necessita di strumenti avanzati può eventualmente attivare piani a pagamento secondo le proprie esigenze.

Sostituzione di Premiere Rush

Adobe Premiere su iPhone/iPad prende il posto di Premiere Rush, il precedente editor mobile leggero. Rush sarà completamente abbandonato il 30 settembre 2026: le installazioni esistenti continueranno a funzionare sui dispositivi in uso fino a quella data.