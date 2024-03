Al pari di altre grandi aziende, anche Adobe sta gradualmente abbracciando l’intelligenza artificiale generativa. E dopo le ultime novità messe a disposizione di coloro che utilizzando Photoshop, il colosso di San Jose ha realizzato un tool AI che consentirà a chiunque di creare musica, a prescindere dalla propria esperienza nel campo.

Con Project Music GenAI Control AI di Adobe non bisogna essere dei professionisti per creare musica

Annunciato all’Hot Pod Summit di Brooklyn, Project Music GenAI Control è uno strumento (attualmente ancora in fase di test) che gli utenti potranno utilizzare per creare e/o modificare tracce audio partendo semplicemente da un prompt testuale. «Project Music GenAI Control aiuta le persone a creare musica per i propri progetti, siano essi emittenti, podcaster o chiunque altro abbia bisogno di una traccia audio con l’atmosfera, il tono e la durata giusti», commenta Nicholas Bryan.

Per iniziare basta inserire una minima descrizione testuale che porterà alla creazione di musica in uno stile specifico, come “happy dance” o “sad jazz”. Gli utenti avranno poi la possibilità di modificare la traccia con appositi strumenti interni: potranno regolare schemi ripetuti, tempo, intensità e struttura. Si potranno anche generare dei loop ripetuti, utili ad esempio per i creator che hanno bisogno di un sottofondo musicale per i proprio contenuti video. Al momento restano però sconosciute le caratteristiche dell’interfaccia utente.

Nel video condiviso da Adobe si vede come sia possibile creare un brano anche partendo da una melodia di riferimento. Questa viene modificata dall’AI attraverso la digitazione di semplici prompt, come “inspiring film” e “intense hip-hop“.

«Un aspetto interessante di questi nuovi strumenti è che non si limitano a generare audio: lo portano al livello di Photoshop offrendo ai creativi lo stesso tipo di controllo per modellare, ottimizzare e modificare la propria musica. È una sorta di controllo a livello di pixel, ma per la musica», spiega Bryan, ricercatore senior presso Adobe Research.

Il nuovo tool AI non è ancora disponibile e non è stata ancora annunciata una data di rilascio.

Immagine di copertina generata con Microsoft Copilot