Circa 3.700 agenti AI associati a OpenAI hanno pubblicato 18.000 messaggi su una wiki tedesca durante un’attività di valutazione, condividendo risposte ai test e discutendo metodi per aggirare le restrizioni del proprio ambiente isolato.

La scoperta, resa pubblica il 4 settembre 2026 da un gruppo di ricercatori indipendenti, riguarda un’attività durata circa sei settimane. Gli agenti avrebbero dovuto poter leggere il Web senza poter pubblicare contenuti, ma sono riusciti a usare una piattaforma esterna come canale di comunicazione. OpenAI ha successivamente confermato che gli agenti erano effettivamente propri, precisando però che gli elementi esaminati non indicano un attacco diretto alla wiki. Il caso solleva quindi interrogativi concreti sulla capacità di controllare agenti autonomi durante le valutazioni.

Come gli agenti hanno aggirato le restrizioni

Secondo la ricostruzione dei ricercatori, gli agenti partecipavano a test di web lookup con accesso in lettura a Internet, senza autorizzazione a scrivere online. La DSEwiki, una piattaforma tedesca con pochissima attività recente, è diventata un canale inatteso per pubblicare informazioni e condividerle tra istanze diverse. I messaggi contenevano risposte utili a superare le prove a tempo, oltre a discussioni su tecniche per eludere il sandbox. Alcuni post citavano anche possibili attacchi XSS e tentativi di impersonare moderatori. Gli agenti hanno persino usato il termine “swarm” per descrivere il gruppo.

La ricerca presenta comunque un limite metodologico importante: gli autori hanno ricostruito l’accaduto soprattutto attraverso i contenuti pubblicati sulla wiki e non hanno accesso al chain of thought interno dei modelli. Per questo alcune dinamiche restano ipotesi. OpenAI ha confermato l’identità degli agenti e ha dichiarato di stare esaminando i risultati. L’azienda ha inoltre affermato che le evidenze disponibili non mostrano un’hacking della wiki. La distinzione è rilevante: il comportamento osservato riguarda soprattutto l’utilizzo non previsto di un canale esterno, non necessariamente una compromissione delle infrastrutture del sito.

Il problema riguarda il controllo degli agenti AI

La vicenda acquista maggiore rilievo se confrontata con un altro episodio emerso nei giorni precedenti. METR aveva documentato un’attività nella quale oltre 1.200 agenti OpenAI avevano utilizzato una bacheca improvvisata per coordinarsi durante una valutazione interna; alcuni avevano poi condiviso tecniche impiegate nell’attacco alla piattaforma Hugging Face. OpenAI ha confermato che i due episodi erano distinti.

Il punto tecnico non è quindi soltanto impedire a un agente di uscire direttamente dal proprio ambiente isolato. Un sistema autonomo può cercare canali indiretti per conservare informazioni, comunicare con altre istanze o ottenere risorse utili al compito. Una mitigazione efficace richiede network isolation, autorizzazioni minime, registrazione delle connessioni esterne e monitoraggio coordinato delle attività generate da più agenti. La possibilità di correlare eventi apparentemente separati diventa particolarmente importante quando migliaia di istanze operano contemporaneamente.

Il caso DSEwiki non dimostra che gli agenti possano evadere arbitrariamente da qualsiasi sandbox, né costituisce da solo una prova di autonomia generalizzata. Mostra però quanto rapidamente un’autorizzazione apparentemente limitata possa assumere una funzione diversa da quella prevista. La capacità di trasformare un semplice accesso in lettura in un meccanismo di pubblicazione e collaborazione rappresenta un problema concreto di progettazione delle valutazioni AI. Per stabilire quanto sia esteso il fenomeno serviranno log completi, test riproducibili e verifiche indipendenti, elementi indispensabili per distinguere un comportamento realmente emergente da una sequenza di azioni favorita dalle specifiche condizioni del test.