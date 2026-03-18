Aggiornamento Windows ferma una partita di calcio: tra fake e realtà

Un’interruzione inattesa durante una partita di calcio può dipendere da fattori tecnici spesso invisibili al pubblico, ma sempre più presenti nelle infrastrutture moderne degli stadi. Un episodio discusso online ha riportato l’attenzione su un elemento curioso: un aggiornamento automatico di Windows che ha bloccato temporaneamente le operazioni di gara. Il video pubblicato su Reddit e diventato subito virale è ovviamente fasullo. Tuttavia, l’intuizione di chi lo ha realizzato ci spinge a una riflessione più ampia.

Quando un aggiornamento blocca il gioco: il video che suscita ilarità

Nel video presentato su Reddit si vede una situazione che vede coinvolte le squadre di Argentina e Bolivia, schierate l’una contro l’altra. Il gioco si ferma per una verifica con l’ausilio del VAR: l’arbitro fischia e i giocatori attendono l’esito della verifica ma… bam! ecco comparire la schermata degli aggiornamenti di Windows 10. L’attesa è lunga perché gli aggiornamenti di Windows, com’è noto, richiedono diversi minuti per essere applicati e, inoltre, necessitano di un riavvio della macchina.

La cosa comica è che il giocatore argentino Nicolás Otamendi si rivolge all’arbitro e suggerisce che premano CTRL+ALT+CANC .

Ovviamente il video è fake: i sistemi critici, come quelli legati al VAR o alla regia televisiva, non dipendono da una singola macchina consumer con aggiornamenti automatici attivi. Utilizzano infrastrutture ridondate e ambienti controllati, spesso con policy di aggiornamento bloccate durante gli eventi. Un riavvio improvviso causato da Windows Update su un sistema centrale sarebbe già di per sé una violazione delle pratiche operative standard.

Nei contesti broadcast e VAR, inoltre, non si utilizzano interfacce desktop standard visibili al pubblico, né schermate tipiche di Windows Update. I feed trasmessi sugli schermi dello stadio o in TV provengono da sistemi grafici dedicati, non da desktop diretti di workstation.

Il suono del KO di Windows (che solitamente è riprodotto al presentarsi di non messaggio d’errore), inoltre, non è mai utilizzato al momento dell’applicazione degli aggiornamenti di sistema né tanto meno sarebbe condiviso attraverso la regia (è un suono di sistema, appunto).

E poi non vi è alcuna notizia, storicamente, di partite sospese per un aggiornamento Windows, tanto meno per le squadre citate o riconoscibili nel video.

Il tema della gestione degli aggiornamenti di Windows

La gestione degli aggiornamenti in ambienti operativi critici richiede un controllo preciso dei meccanismi di Windows Update, che nelle versioni moderne del sistema (Windows 10 dalla 2004 in poi e Windows 11) adotta un modello cumulativo con installazione automatica delle patch di sicurezza.

Per impostazione predefinita, il sistema scarica e installa gli aggiornamenti in background e pianifica un riavvio entro una finestra temporale definita, sfruttando il servizio Update Orchestrator e attività schedulate.

Non tutti sanno, tuttavia, che il comportamento predefinito mantenuto da Windows Update non deve essere accettato passivamente. Sia in Windows 10 che in Windows 11 esiste una semplice policy, direttamente supportata da Microsoft che permette di disattivare gli aggiornamenti Windows per davvero, evitando la loro applicazione in automatico. Soprattutto nei momenti meno adatti.

La policy non elimina la ricezione degli aggiornamenti: non appena nuove patch di sicurezza sono disponibili, l’utente riceve una notifica e può decidere liberamente quando scaricarle e installarle sul sistema in uso.

I riavvi di sistema e i meccanismi di hotpatching

Negli ultimi anni Microsoft ha introdotto anche il concetto di hotpatching, già disponibile su Windows Server Azure Edition e progressivamente esteso anche ad altre edizioni di Windows, come Windows 11 Enterprise.

Tale tecnologia consente di applicare aggiornamenti di sicurezza direttamente in memoria, senza riavviare il sistema, intervenendo su componenti già caricati come il kernel e le librerie di Windows. Il meccanismo si basa su patch differenziali che modificano il codice in esecuzione, riducendo drasticamente il downtime e mantenendo attivi i servizi.

Non è una novità: 0patch (Acros Security) promuove da anni questa modalità di patching dei sistemi operativi Windows, anche di quelli non più supportati da Microsoft.

L’adozione su larga scala delle tecniche di hotpatching in ambito consumer e professionale rappresenterebbe un’evoluzione significativa, che auspichiamo da tempo, soprattutto in quegli ambienti dove la continuità operativa è essenziale. Obbligare gli utenti ad attendere ogni volta diversi minuti per l’applicazione degli aggiornamenti e, in più, forzare un riavvio del sistema per rendere effettive le modifiche applicate rimane ormai anacronistico.

Su Windows, molti driver operano in kernel mode e sono difficili da aggiornare senza riavviare. Su Linux, pur esistendo innumerevoli moduli operativi lato kernel, l’architettura consente in diversi casi il caricamento e scaricamento dinamico ( modprobe ), evitando il reboot completo. “Che ti costa installare una distribuzione Linux?”, fa dire l’autore del video fake al commentatore sudamericano nell’ultima scena della surreale sequenza.

Gestione degli aggiornamenti in ambito business

Dal punto di vista tecnico, la scelta più affidabile oggi dipende dal tipo di parco macchine. Per i client Windows 10 e Windows 11 gestiti in modo moderno, Microsoft spinge su Intune con le policy per la gestione di Windows Update. Sopra questo livello si colloca Windows Autopatch per automatizzare rollout, salvaguardie, distribuzione e meccanismi di approvazione.

Intune espone criteri separati per gli aggiornamenti qualitativi, gli aggiornamenti delle funzionalità, gli aggiornamenti driver e così via, con orchestrazione cloud e un controllo più fine rispetto al vecchio modello WSUS (Windows Server Update Services), accantonato da Microsoft.

WSUS non “dismesso”, ma “deprecato“. Microsoft lo descrive come una funzionalità non più sviluppata attivamente: le funzioni esistenti restano disponibili, ma non ci sono nuovi investimenti sul prodotto, che potrebbe essere rimosso in futuro. In altre parole, WSUS non è “morto” oggi, però non è più la piattaforma su cui impostare una strategia nuova di patch management aziendale.

Per i server, il riferimento moderno di Microsoft è Azure Update Manager. È il servizio unificato per valutare la conformità, schedulare patching e governare gli aggiornamenti su macchine Azure, server on-premises e sistemi in altri cloud collegati con la piattaforma. Da un punto di vista architetturale è più adatto di WSUS ai contesti ibridi perché lavora come piano di controllo centralizzato, consente maintenance windows, viste di compliance e orchestrazione trasversale anche su Linux, non solo su Windows.

Come alternativa a WSUS non-cloud esiste ancora System Center Configuration Manager (SCCM), parte della suite Microsoft Endpoint Manager. È una soluzione per la gestione delle configurazioni e degli aggiornamenti nei grandi ambienti aziendali.

Tra le soluzioni di patch management di terze parti più affidabili oggi si trovano piattaforme come ManageEngine Patch Manager Plus, Ivanti Neurons, Automox, HCL BigFix, Tanium e SolarWinds Patch Manager, affiancate da strumenti RMM (Remote Monitoring and Management) evoluti come NinjaOne, Atera, Kaseya VSA e ConnectWise Automate, ampiamente adottati sia in ambito enterprise sia tra MSP per la gestione centralizzata e automatizzata degli aggiornamenti.