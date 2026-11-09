AirDrop arriva su Linux: nuovi sviluppi per i Mac con chip T2

AirDrop potrebbe diventare utilizzabile anche sui Mac con Linux, superando una delle limitazioni che da tempo separano l’ecosistema Apple dalle distribuzioni open source.

Il progetto nasce da una serie di patch proposte per il kernel Linux, pensate per abilitare Apple Wireless Direct Link (AWDL) attraverso il driver Wi-Fi Broadcom brcmfmac.

Il lavoro riguarda i computer Apple dotati del chip di sicurezza T2 e non rappresenta ancora una funzione pronta per tutti: il codice è stato sottoposto alla revisione degli sviluppatori del kernel. La proposta è stata presentata da Andre Eikmeyer e descrive un sistema per inviare e ricevere file tra Linux e dispositivi Apple.

Come funziona il supporto AirDrop su Linux

La serie interviene sul driver brcmfmac, utilizzato per gestire i dispositivi Wi-Fi Broadcom. L’obiettivo è consentire al sistema operativo di creare un’interfaccia AWDL, il collegamento wireless peer-to-peer sul quale si basa AirDrop. Sui computer compatibili, il firmware Apple gestisce la pianificazione delle comunicazioni e lo scambio dei frame, mentre Linux configura l’interfaccia necessaria. La scoperta dei dispositivi vicini e la gestione dei trasferimenti restano invece affidate allo spazio utente.

Per completare il funzionamento serve anche t2-drop, un programma scritto in Rust e sviluppato nell’ambito della comunità KaiT2en. Il software si integra con NetworkManager e coordina le operazioni necessarie alla condivisione. L’insieme dei componenti dovrebbe consentire a un Mac avviato con Linux di scambiare file con Mac, iPhone e iPad, senza ricorrere a servizi cloud o a dispositivi intermedi.

La compatibilità dipende da requisiti precisi del firmware Broadcom. Quest’ultimo deve dichiarare la capacità awdl e supportare l’operazione interface_create nella versione 3. La sola presenza della prima caratteristica non garantisce quindi che il collegamento possa essere attivato.

Un esempio negativo riguarda il MacBookPro14,1, privo di T2, con chip BCM4350 e firmware 7.35.180.133. In questa configurazione, nonostante awdl compaia tra le capacità disponibili, il firmware risponde BCME_UNSUPPORTED alla richiesta di creazione dell’interfaccia. Il BCM4355 non risulta invece ancora verificato.

Quali Mac sono compatibili e cosa manca

I test segnalati dagli sviluppatori riguardano configurazioni BCM4364 e BCM4377, presenti su diversi MacBook Pro, MacBook Air e iMac. Sono stati osservati trasferimenti più lenti su MacBookPro16,1 e MacBookPro16,4, senza che sia stata individuata una causa precisa.

La proposta è composta da sette patch, ma non è ancora stata integrata nel ramo principale del kernel Linux. Durante la revisione, una modifica è stata ritirata perché una soluzione quasi identica era già stata accettata nella serie dedicata al supporto BCM4388. Andre Eikmeyer ha quindi annunciato l’intenzione di aggiornare il resto del codice e presentare una nuova versione.

Nel frattempo, chi utilizza sistemi misti può ricorrere a LocalSend, applicazione multipiattaforma che permette di trasferire file tra Linux e macOS. Si tratta però di una soluzione indipendente, che non implementa il protocollo AirDrop. La proposta assume quindi un significato particolare per chi desidera mantenere un flusso di lavoro integrato tra dispositivi Apple e computer basati su software libero: l’obiettivo non è imitare l’esperienza di condivisione, ma renderla accessibile anche al di fuori di macOS.