Alienware festeggia 30 anni di attività con la nuova linea Area-51

Alienware ha colto l’occasione del CES 2025 per festeggiare i suoi 30 anni di attività annunciando una nuova linea di prodotti, chiamata Area-51, costituita da un computer desktop e da due laptop da gioco di fascia alta.

Il marchio Area-51 di Alienware è da tempo sinonimo di dispositivi premium, con prestazioni e design ai vertici del settore. Sebbene tale brand sia rimasto per anni inattivo, il suo ritorno in grande stile sembra essere destinato a entusiasmare anche i videogiocatori più incalliti. Il primo e storico computer desktop Area-51 risale alla fine degli anni ’90 ed è stato un pilastro fondamentale per il successo di Alienware negli anni seguenti.

Il nuovo dispositivo appena annunciato è ben più di un comune desktop: stiamo parlando di un PC facile da gestire e riparare anche dai comuni utenti, dotato di un sistema di raffreddamento a liquido della CPU. Il case è a dir poco massiccio: stiamo parlando di una struttura alta 55 centimetri e lunga 61 in acciaio e vetro. Il design, come da prassi per Alienware, è curato in ogni singolo dettaglio.

Rientra in questo contesto la gestione dell’aria attraverso un flusso a pressione positiva. Sebbene questa soluzione abbia in genera alcuni svantaggi, l’azienda ha lavorato con i propri ingegneri per migliorare la circolazione ed evitare che il case raccolga aria calda al suo interno. Secondo gli studi di Alienware, il risultato di questo design particolare sono prestazioni migliori del 50% rispetto al passato, temperature ridotte del 13% e rumore inferiore del 45%.

Ovviamente si parla di pieno supporto a tutti i componenti di Intel e NVIDIA più recenti, comprese tutte le potenziali GPU RTX serie 50 sovradimensionate, oltre a supporti per PCIe Gen5 e archiviazione SSD, un alimentatore da 850 watt e supporto per un massimo di 600 watt di potenza grafica con una copertura fino a quattro slot. Alienware non ha fatto trapelare novità per quanto concerne il prezzo mentre, per quanto concerne il lancio, si è parlato di un annuncio nel contesto del primo trimestre del 2025.

Laptop Alienware Area-51: ecco cosa è trapelato finora

Alienware Area-51, come già annunciato, include anche due laptop da gaming rispettivamente da 16 e 18 pollici. Tali dispositivi sono focalizzati sul lato prestazionale, senza alcun tipo di compromesso a riguardo.

Lato design segnaliamo un colore verde acqua scuro, abbinato ad angoli arrotondati e linee morbide. I tasti sono da 1,8 mm, con l’azienda che ha eliminato il tastierino numerico preferendo un migliore accesso ai tasti di volume e disattivazione audio. Di conseguenza, risulta anche più facile da gestire il touchpad.

Entrambi i dispositivi sono dotati di un display IPS 2560 x 1600 300Hz, un piccolo limite vista l’assenza di soluzioni come OLED, mini-LED o persino la risoluzione 4K risulta fuori dai giochi. Riguardo le specifiche tecniche è trapelato ancora molto poco e, di fatto, si parla di 1 TB di spazio di archiviazione espandibile fino a 12 TB.

Ecco le specifiche tecniche finora trapelate:

Alienware 16 Area-51

Dimensioni : 36,4 x 29,0 x 2,2 cm;

: 36,4 x 29,0 x 2,2 cm; Peso : 3,45 kg;

: 3,45 kg; Display : LED da 16 pollici, risoluzione 2560 x 1600 a 240Hz;

: LED da 16 pollici, risoluzione 2560 x 1600 a 240Hz; CPU : Intel Core Ultra 7 255HX, Intel Core Ultra 9 275HX;

: Intel Core Ultra 7 255HX, Intel Core Ultra 9 275HX; Memoria : 16GB (6400 MT/s), 32GB (6400 MT/s), 32GB (7200 MT/s), 64GB (6400 MT/s);

: 16GB (6400 MT/s), 32GB (6400 MT/s), 32GB (7200 MT/s), 64GB (6400 MT/s); Archiviazione: SSD PCIe Gen4 da 1TB, SSD PCIe Gen4 da 2TB, SSD PCIe Gen5 da 2TB, fino a 12TB RAID0 SSD PCIe.

Alienware 18 Area-51

Dimensioni : 40,9 x 32,0 x 2,4 cm;

: 40,9 x 32,0 x 2,4 cm; Peso : 4,45 kg;

: 4,45 kg; Display : LED da 18 pollici, risoluzione 2560 x 1600 a 300Hz;

: LED da 18 pollici, risoluzione 2560 x 1600 a 300Hz; CPU : Intel Core Ultra 7 255HX, Intel Core Ultra 9 275HX;

: Intel Core Ultra 7 255HX, Intel Core Ultra 9 275HX; Opzioni di memoria : 16GB (6400 MT/s), 32GB (6400 MT/s), 32GB (7200 MT/s), 64GB (6400 MT/s);

: 16GB (6400 MT/s), 32GB (6400 MT/s), 32GB (7200 MT/s), 64GB (6400 MT/s); Opzioni di archiviazione: SSD PCIe Gen4 da 1TB, SSD PCIe Gen4 da 2TB, SSD PCIe Gen5 da 2TB, fino a 12TB RAID0 SSD PCIe.

Stando alle affermazioni di Alienware, i laptop Area-51 saranno disponibili più avanti nel primo trimestre, con un prezzi variabili da 1.999 a 3.199 dollari a seconda della configurazione.