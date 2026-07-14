Allarme governo USA: gli hacker russi puntano ai router domestici

Router domestici e dispositivi di rete aziendali tornano sotto osservazione dopo un nuovo avviso diffuso dalle autorità statunitensi sulla sicurezza informatica.

Secondo le agenzie federali, gruppi di hacker collegati alla Russia stanno intensificando le attività contro apparati come router, firewall e sistemi VPN, sfruttandoli come punto di accesso iniziale alle reti. Si tratta di una strategia ben precisa: invece di colpire direttamente server o computer protetti, gli attaccanti preferiscono infiltrarsi nei dispositivi che gestiscono il traffico dati.

Questi sistemi, spesso trascurati in termini di aggiornamenti e monitoraggio, possono restare vulnerabili per anni, offrendo un accesso stabile e difficilmente individuabile nel tempo.

Perché i dispositivi di rete sono nel mirino

Gli apparati di rete occupano una posizione critica perché si trovano tra Internet e l’infrastruttura interna.

Un router compromesso consente agli attaccanti di intercettare il traffico, modificare le impostazioni DNS, raccogliere informazioni sulle comunicazioni e, in alcuni casi, aggirare le difese per raggiungere sistemi teoricamente isolati. Questo tipo di accesso non serve necessariamente per un attacco immediato, ma permette di osservare e preparare operazioni più complesse nel tempo.

Molti dispositivi, soprattutto in ambito domestico o nelle piccole imprese, presentano debolezze note. Firmware non aggiornati, credenziali di default mai cambiate e servizi di amministrazione esposti su Internet rappresentano punti di ingresso comuni. Gli attori statali sfruttano sia vulnerabilità già corrette ma non applicate dagli utenti, sia falle sconosciute, rendendo difficile la difesa anche per chi mantiene sistemi aggiornati.

Un altro elemento chiave è la scarsa attenzione storicamente dedicata a questi dispositivi. Per anni sono stati considerati strumenti da configurare una volta e dimenticare, ma oggi rappresentano una delle superfici di attacco più rilevanti. Il controllo di un “edge device” consente infatti di aggirare molti sistemi di sicurezza tradizionali, trasformando un singolo punto debole in una porta d’ingresso verso l’intera rete.

Le contromisure e i rischi

Le autorità statunitensi raccomandano un cambio di approccio nella gestione della sicurezza. Aggiornare regolarmente il firmware è la prima difesa, insieme alla sostituzione dei dispositivi non più supportati dai produttori. È fondamentale anche disabilitare i servizi non necessari e proteggere gli accessi amministrativi, in particolare quelli remoti, che rappresentano un bersaglio frequente.

L’adozione dell’autenticazione a più fattori per gli account critici e il monitoraggio costante dei log di rete aiutano a individuare attività sospette. Allo stesso tempo, la segmentazione della rete riduce l’impatto di eventuali intrusioni, limitando la possibilità di movimento laterale da parte degli aggressori.

Il problema non riguarda solo aziende o enti governativi. Anche i router domestici possono essere sfruttati per creare reti compromesse utilizzate per nascondere attacchi o lanciare campagne su larga scala. In questo contesto, operazioni semplici come cambiare le password predefinite, aggiornare il dispositivo e controllare le impostazioni di accesso remoto diventano essenziali.