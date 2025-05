Apple ha di recente emesso notifiche urgenti per centinaia di utenti in oltre 100 paesi, avvisandoli del rischio di attacchi mirati da parte di spyware sofisticati, come il famigerato Pegasus.

Questo software malevolo, spesso utilizzato in attacchi sponsorizzati da stati, rappresenta una minaccia crescente per la sicurezza digitale, colpendo in particolare giornalisti, attivisti e figure pubbliche.

Il caso ha già coinvolto personalità di rilievo. Il giornalista italiano Ciro Pellegrino di Fanpage.it, per esempio, ha confermato di aver ricevuto una notifica da Apple che lo informava della compromissione del suo iPhone. Analogamente, l’attivista olandese Eva Vlaardingerbroek ha condiviso su X uno screenshot dell’avviso ricevuto, in cui l’azienda specificava la natura mirata dell’attacco.

Per fronteggiare queste minacce, Apple ha introdotto la Modalità Blocco, una funzionalità progettata per proteggere gli utenti da attacchi mirati. È possibile attivarla seguendo il percorso Impostazioni > Privacy e Sicurezza. Inoltre, la compagnia raccomanda vivamente di aggiornare tutti i dispositivi all’ultima versione del sistema operativo, attualmente iOS 18.4.1.

Spyware e iPhone: il caso Pegasus e non solo

Gli esperti di sicurezza avvertono che gli attacchi di spyware mercenario, come Pegasus, possono superare le difese tradizionali. Pertanto, oltre a utilizzare le protezioni offerte da Apple, è consigliabile di adottare ulteriori misure preventive, come modificare regolarmente le password di servizi sensibili e, nei casi più gravi, consultare specialisti di sicurezza informatica.

Nonostante l’azienda ammetta di non poter garantire l’individuazione di ogni attacco, la stessa dichiara di avere “elevate fiducia” nella capacità delle sue rilevazioni. Il crescente utilizzo di spyware sponsorizzati da stati sottolinea l’importanza della sicurezza digitale in un panorama tecnologico sempre più complesso.

La situazione evidenzia come la protezione della privacy non sia più solo una questione individuale, ma una sfida globale che richiede strumenti avanzati e un’attenzione costante. Con l’introduzione di soluzioni come la Modalità Blocco, Apple si pone in prima linea nella lotta contro le minacce informatiche, offrendo agli utenti strumenti concreti per difendersi anche dagli attacchi più sofisticati.