Altri due iPhone diventano Vintage: cosa cambia per chi ce li ha

Apple ha aggiornato la sua lista di modelli “vintage”, inserendo due modelli iconici come l’iPhone 7 Plus e l’iPhone 8, mentre l’iPad Air 2 e l’iPad Mini 2 sono stati classificati come prodotti obsoleti. Questo cambiamento, che riguarda milioni di utenti, porterà conseguenza molto importanti per chi ha uno di questi modelli e intende ancora usarlo.

iPhone 7 Plus e iPhone 8 vintage

Gli iPhone 7 Plus e 8, rispettivamente introdotti circa 9 e 8 anni fa, ora appartengono alla categoria “vintage”. Questa classificazione consente ancora di effettuare riparazioni Apple presso i centri autorizzati, ma solo se i componenti necessari sono disponibili. Per l’iPhone 8, il cambio di status si applica solo alle versioni da 64GB e 256 GB, mentre il modello da 128 GB, distribuito per un periodo più lungo, conserva il suo status precedente.

È interessante notare che le edizioni (PRODUCT)RED di questi modelli erano già state incluse tra i dispositivi “vintage”, perché Apple li aveva tolti dal mercato prima.

iPad Air 2 e iPad Mini 2 obsoleti

Il destino degli iPad Air 2 e Mini 2 è più severo: entrambi i modelli sono stati classificati come “obsoleti”. Questa transizione implica la cessazione completa del supporto tecnico ufficiale.

Non sarà più possibile ottenere riparazioni presso gli Apple Store o i centri assistenza autorizzati, poiché l’azienda non fornirà più componenti di ricambio per questi dispositivi. Per gli utenti, ciò significa che eventuali interventi tecnici dovranno essere affidati a riparatori non autorizzati, sempre che i pezzi di ricambio siano ancora disponibili sul mercato attraverso canali non ufficiali.

Apple vintage Vs obsoleto

La politica di Apple prevede che un prodotto venga classificato come “vintage” cinque anni dopo la fine della sua distribuzione commerciale, mentre la designazione “obsoleto” viene assegnata sette anni dopo l’uscita dal mercato. Questo approccio riflette l’impegno dell’azienda nel mantenere almeno un supporto limitato per i dispositivi più datati, ma sottolinea anche la necessità per gli utenti di aggiornare i propri dispositivi per garantire la compatibilità con i più recenti aggiornamenti software e tecnologie.

Le implicazioni per i possessori di questi dispositivi sono rilevanti. Gli utenti di iPhone 7 Plus e iPhone 8 potrebbero affrontare difficoltà crescenti nel trovare supporto tecnico ufficiale, a causa della sempre maggiore scarsità di pezzi di ricambio, mentre per chi utilizza un iPad Air 2 o Mini 2, la manutenzione diventa una sfida.

Gli esperti consigliano di effettuare backup regolari dei dati e di valutare l’acquisto di modelli più recenti per garantire una maggiore longevità e compatibilità tecnologica.