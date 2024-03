Amazon annuncia la Festa delle Offerte di Primavera: tutte le info

Il mese di marzo accoglie una nuova iniziativa di Amazon che consentirà agli utenti di risparmiare sull’acquisto di prodotti di svariate categorie. Insomma, sconti per tutti, su gran parte del catalogo. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

La Festa delle Offerte di Primavera è alle porte: tutte le info di cui hai bisogno

La Festa delle Offerte di Primavera è un evento imperdibile dedicato a tutti gli utenti che vogliono mettere a segno dei veri e propri affari. Un modo per celebrare l’arrivo della bella stagione, senza però svuotare il conto in banca.

L’ondata di sconti travolgerà lo shop digitale del colosso di Seattle mercoledì 20 marzo e ci sarà tempo fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo per completare gli acquisti. Le categorie coinvolte sono tantissime, comprese quelle dedicate all’universo tech (smartphone, tablet, informatica, domotica, accessori e così via). Tra i grandi brand che certamente parteciperanno all’iniziativa spiccano Samsung, Sony, ghd e Puma, ma non mancheranno all’appello aziende simbolo del Made in Italy e piccole e medie imprese italiane.

«Siamo felici di offrire ai nostri clienti la possibilità di risparmiare su centinaia di migliaia di prodotti in tutte le categorie. Ci impegniamo a garantire prezzi bassi, risparmio e convenienza tutto l’anno ma la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon sarà un’ulteriore occasione per approfittare di grandi offerte su tantissimi prodotti e prepararsi all’arrivo della bella stagione.», spiega Marco Ferrara, responsabile europeo del Programma Offerte Amazon.

Per tutti gli abbonati Prime, poi, ci saranno le Offerte WOW!, ovvero sconti esclusivi e attivi per un tempo limitato su articoli di grandi marchi, come LG e Oral B. A questo indirizzo sarà inoltre consultabile una lista con le 100 offerte più interessanti.

Come prepararsi al meglio

Non sarà facile seguire tutte le offerte che faranno capolino su Amazon durante l’iniziativa. Per questo motivo, qui su ilSoftware consiglieremo tutti i prodotti meritevoli d’attenzione, tanto per la qualità quanto per lo sconto applicato. Insomma, resta sintonizzato/a e preparati a concludere affari.

Un altro consiglio? Se in questo momento hai dei prodotti che stai tenendo d’occhio, aggiungili alla tua Lista dei desideri. In questo modo, dal 20 al 25 marzo, ti basteranno pochi clic per accedere al tuo personale elenco e scoprire se ci sono sconti attivi di cui approfittare.