C’è tensione tra Trump e Jeff Bezos dopo la recente proposta di Amazon di rendere più visibili i costi dei dazi sui prodotti venduti sulla piattaforma. Questa mossa, inizialmente riportata da Punchbowl News, ha sollevato una reazione immediata dalla Casa Bianca, che ha descritto l’iniziativa come un atto “ostile e politico”.

Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, ha commentato duramente: “Questo è un atto ostile e politico da parte di Amazon“. Durante una conferenza stampa dedicata ai primi cento giorni del secondo mandato di Trump, Leavitt ha criticato apertamente la strategia di Bezos, sottolineando come l’azienda non abbia adottato un approccio simile durante l’amministrazione Biden, nonostante l’aumento dell’inflazione. Ha inoltre invitato i consumatori americani a preferire prodotti nazionali, sottolineando il ruolo della trasparenza in un contesto che rischia di politicizzarsi ulteriormente.

Strategie aziendali e contesto politico

La scelta di Amazon di evidenziare l’impatto dei dazi sui prezzi finali sembra allinearsi con quanto già fatto da competitor come Temu e Shein, che hanno adottato una strategia simile per aumentare la consapevolezza dei consumatori. Tuttavia, in un clima politico così polarizzato, questa decisione rischia di essere interpretata come un tentativo di scaricare la responsabilità degli aumenti dei prezzi sull’amministrazione Trump.

La mossa è ancora più sorprendente se si considera che, in passato, Jeff Bezos aveva cercato di costruire un rapporto più cordiale con l’amministrazione. Tra i gesti conciliatori si ricordano le congratulazioni pubbliche di Bezos per la vittoria elettorale di Trump e una generosa donazione al fondo inaugurale. Questo cambio di strategia potrebbe essere visto come una risposta a dinamiche di mercato più ampie o come una presa di posizione politica in un momento cruciale.

Prospettive future

La reazione della Casa Bianca potrebbe portare Amazon a riconsiderare la propria strategia. L’azienda si trova ora davanti a un bivio: continuare con l’iniziativa, affrontando ulteriori critiche politiche, oppure adottare un approccio più cauto per evitare un’escalation dello scontro. Qualunque sia la decisione, il caso sottolinea come le scelte aziendali possano trasformarsi rapidamente in questioni politiche di rilevanza nazionale.

Questa vicenda evidenzia inoltre come la trasparenza sui costi dei dazi, pur essendo apparentemente una scelta a favore del consumatore, possa diventare un terreno di scontro tra poteri economici e politici. Le ripercussioni potrebbero estendersi oltre i confini nazionali, influenzando le relazioni commerciali globali e le strategie di prezzo nel mercato digitale.