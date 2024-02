Amazon Fire TV Cube scontato di 40€: sfiorato il minimo storico

Oltre allo smartphone Samsung Galaxy S23 scontatissimo su Amazon, tra le pagine della stessa piattaforma puoi trovare anche device IoT per la tua casa smart a prezzi molto interessanti. Fra i vari prodotti della stessa società americana, in queste ore, spicca soprattutto il Fire TV Cube a 40 euro in meno: acquistalo e non solo rendi la TV ancora più connessa e smart, ma faciliti anche il controllo dell’abitazione!

Le caratteristiche di Fire TV Cube

Il Fire TV Cube è un lettore multimediale pensato in primis per lo streaming: con il suo processore octa-core l’esperienza tra film e serie TV è veloce e pratica. Puoi anche controllare il dispositivo a mani libere con Alexa tramite microfono e altoparlanti, controllando TV, soundbar e ricevitori compatibili, anche se ti trovi dall’altra parte della stanza.

La transizione dallo streaming alla TV, o alle videochiamate, è immediata e avviene nello stesso dispositivo. Sfruttando il supporto alla tecnologia Wi-Fi 6E, la velocità di trasferimento dati è incredibile! Proprio per questo motivo potrai vedere qualsiasi contenuto multimediale video anche in 4K con supporto a Dolby Vision, HDR e all’audio Dolby Atmos. In breve, potrai guardare i tuoi contenuti preferiti su Netflix, Prime Video, Disney+ e altre piattaforme di streaming alla massima qualità disponibile.

Il prezzo? 119,99 euro al posto di 159,99 euro, estremamente vicino al precedente minimo storico di 109,99 euro. Il pagamento può essere completato a rate e la consegna avviene anche in un giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.