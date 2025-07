Amazon ha avviato un’importante sperimentazione sull’interfaccia di Fire TV, modificando la disposizione delle applicazioni preferite e rimescolando le schede di navigazione sulla schermata principale. Il cambiamento, attualmente riservato a un campione casuale di utenti, sta già suscitando accese discussioni tra sostenitori e detrattori, sollevando interrogativi sul reale beneficio di questa trasformazione.

Fire TV: la nuova interfaccia utente

La modifica più significativa introdotta da Amazon riguarda la riorganizzazione dello start screen di Fire TV OS. Le applicazioni preferite, che fino a oggi occupavano una posizione privilegiata sulla barra di navigazione principale, vengono ora relegate in una riga sottostante, visibile solo dopo aver superato i contenuti promozionali proposti dalla piattaforma.

Questa scelta obbliga l’utente a uno scrolling verticale per accedere ai servizi più utilizzati, un’azione che interrompe la consueta immediatezza d’uso e costringe a un passaggio supplementare prima di poter avviare le proprie applicazioni preferite.

Tuttavia, non tutto appare negativo: la nuova interfaccia consente infatti di visualizzare fino a dieci applicazioni contemporaneamente (contro le sei disponibili in precedenza), offrendo inoltre la possibilità di uno scrolling orizzontale per accedere a molte altre. Si tratta di un’evoluzione che, almeno sulla carta, dovrebbe facilitare la gestione di una libreria più ampia di servizi, venendo incontro a chi installa numerose applicazioni sul proprio dispositivo.

Non è la prima volta che Amazon sperimenta un nuovo layout di questo tipo su Fire TV: già alla fine del 2024 era stato avviato un test utenti simile, seppur su scala ridotta. La ripresa e l’ampliamento di questa sperimentazione suggeriscono che l’azienda stia valutando con attenzione la possibilità di un’implementazione definitiva. In questo scenario, i dati raccolti saranno fondamentali per capire se il nuovo layout potrà effettivamente migliorare la fruizione dei contenuti oppure se finirà per allontanare una parte della community più affezionata.

Più spazio per la pubblicità

Un altro aspetto cruciale riguarda la gestione degli spazi all’interno della barra di navigazione. Molti osservatori del settore ipotizzano che lo spazio liberato dalla rimozione delle applicazioni preferite possa essere destinato a nuove forme di pubblicità. Questa mossa sarebbe perfettamente in linea con la strategia di monetizzazione perseguita da Amazon negli ultimi anni, sempre più orientata a sfruttare le proprie piattaforme come vetrine pubblicitarie, anche a costo di sacrificare la user experience.

Le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere, soprattutto sui forum specializzati e su Reddit, dove la discussione si è fatta particolarmente accesa. La maggioranza dei commenti esprime un giudizio negativo sulla nuova interfaccia, accusando Amazon di anteporre gli interessi commerciali alla qualità della user experience.

Non mancano voci che minacciano il passaggio a piattaforme concorrenti come Apple TV, considerate più attente alle esigenze dell’utente finale. Tuttavia, non mancano anche pareri favorevoli: alcuni utenti sottolineano la comodità di poter visualizzare un numero maggiore di applicazioni in un solo colpo d’occhio, pur riconoscendo che i passaggi aggiuntivi richiesti rappresentano un ostacolo alla rapidità d’uso.