Amazon: nuovo agente AI in grado di fare acquisti su siti di terze parti

Amazon sta effettuando test riguardanti una nuova e interessante funzione chiamata Acquista per me. Allo stato attuale, la compagnia sta fornendo tale strumento a un numero contenuto di utenti per individuare eventuali punti deboli nel suo funzionamento.

Questo strumento lavora come gli agenti di acquisto AI già proposti da piattaforme come Google, OpenAI e Perplexity. Si tratta di strumenti in grado di visitare siti Web, aiutando gli utenti a effettuare siti di prodotti a costi convenienti. Secondo quanto rivelato dal sito TechCrunch, Amazon intende spingere Acquista per me oltre i confini del proprio e-Commerce, arrivando a proporre anche prodotti da siti di terze parti.

L’agente di acquisto AI in questione, a quanto pare, visiterà siti Web esterni, selezionerà un prodotto richiesto da un utente e compilerà il nome dell’utente, l’indirizzo di spedizione e i dettagli di pagamento per acquistarlo.

Il nuovo agente AI di Amazon si occuperà dei tuoi acquisti a 360 gradi

Amazon afferma che la nuova funzionalità è alimentata dai suoi modelli Amazon Nova AI, oltre ad appoggiarsi a Claude di Anthropic. Nel post sul blog ufficiale della compagnia, è stato spiegato come questo strumento adotterà la crittografia per gestire e inserire dati in modo sicuro sui form d’acquisto, senza fornire gli stessi ad Amazon.

Questo è un approccio ben diverso a quanto proposto finora dagli agenti OpenAI e Google, che richiedono agli esseri umani di compilare a mano le informazioni della carta di credito, così come dall’agente AI di Perplexity, che può contare su una carta di debito prepagata apposita per effettuare acquisti.

Va comunque fatta una riflessione: consegnare le informazioni di una carta di credito all’AI, notoriamente soggetta ad allucinazioni ed errori di vario tipo, potrebbe essere un elemento di attrito per molti utenti.

Non solo: come riportato da TechCrunch, gli agenti di acquisto AI si dimostrano spesso ancora acerbi, impiegando molto tempo per elaborare le richieste con blocchi e altri problemi. Nonostante ciò, Amazon ha voluto rassicurare i propri clienti sull’effettiva funzionalità di Acquista per me.

Non ci resta che attendere i risultati dei test, per capire se questo strumento risulterà un punto di svolta per il settore o meno.