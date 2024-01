Amazon porta i suoi negozi automatizzati negli ospedali

Amazon ha annunciato nella giornata di ieri la sua intenzione di portare i suoi store con tecnologia Just Walk Out negli ospedali.

Stiamo parlando di una soluzione che prevede l’utilizzo di telecamere e sensori, per tenere traccia dei clienti e mettere sul loro conto i prodotti che prendono con sé. In questo caso, Amazon si rivolge al personale degli istituti ospedalieri, offrendo cibo e bevande senza la necessità di far la fila e perdere tempo.

Il colosso degli e-Commerce ha già ampiamente testato questa soluzione con i minimarket Amazon Go, già attivi dal 2018 e con 120 location sparse in tutto il mondo.

L’ospedale designato per l’applicazione dei nuovi negozi automatizzati è il St. Joseph’s/Candler Hospital di Savannah in Georgia, con l’intenzione di ampliare questo esperimento in futuro a molti più istituti.

Negozi automatizzati di Amazon: operatori sanitari acquisteranno cibo e bevande tramite badge

Il negozio automatizzato, gestito da Morrison Healthcare, permette agli operatori sanitari di pagare cibo e bevande attraverso il proprio badge, con il conto che viene direttamente detratto dalla busta paga.

Il personale può consultare le ricevute e il saldo del conto nel portale Web o nell’app mobile del proprio ospedale per il pagamento, con la possibilità di tenere sempre traccia di tutti i propri acquisti. Ovviamente, anche i visitatori dell’ospedale possono effettuare acquisti: in questo caso, come appare logico, sarà necessario fare affidamento su carte di credito/debito.

Lo stesso CEO del St. Joseph’s/Candler, Paul P. Hinchey, ha espresso la sua soddisfazione per questa iniziativa “La tecnologia Just Walk Out di Amazon supporta la nostra strategia di medicina intelligente fornendo soluzioni high-tech ai nostri pazienti, visitatori e colleghi di lavoro, anche con il servizio di ristorazione“.

Un’introduzione che se, a prima vista più che apprezzabile, solleva anche qualche inquietudine. Basti pensare ai tanti spacci ospedalieri che, con una concorrenza di questo tipo, sono destinati molto probabilmente a soccombere.