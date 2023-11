Amazon rilancia Echo Show 10 in offerta: risparmia 80€ con il Cyber Monday

Sei ancora a caccia di dispositivi di elettronica e informatica, anche per la casa, da acquistare su Amazon durante gli sconti del Black Friday e del Cyber Monday? Chiudi novembre con il botto comprando, oltre al robot aspirapolvere Lefant M1, lo schermo intelligente Echo Show 10 di terza generazione. Al momento si trova a 80 euro in meno rispetto al prezzo consigliato, e quasi al minimo storico!

Perché dovresti comprare Echo Show 10

Echo Show 10 è un dispositivo molto interessante, ma non per tutti. Si tratta di un hub eccellente per la propria casa intelligente, in quanto permette di controllare telecamere compatibili da remoto e altri dispositivi come interruttori, il citofono, il telefono o un termostato. Si tratta quindi di una soluzione centralizzata da possedere per migliorare la domotica.

Di sicuro si rivela estremamente utile in cucina: con il suo display HD da 10,1 pollici che si muove assieme a te, e gli speaker con audio direzionale in alta qualità, puoi vedere ricette da browser Web o da YouTube per trarre ispirazione dai migliori blogger di cucina e cuochi! In più, Alexa integrata permette di utilizzare Prime Video, Netflix, Amazon Music, Apple Music, Spotify e altri servizi per guardare film, serie TV, ascoltare musica e podcast.

Ma quanto costa questo dispositivo? 189,99 euro al posto di 269,99 euro, con il minimo storico raggiunto un anno fa a soli 10 euro in meno. Insomma, rimane una occasione imperdibile! La consegna, per di più, è gratuita e garantita in un giorno ai clienti Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.