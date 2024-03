Amazon usa il palmo della mano per identificare gli utenti

Amazon One è un servizio di pagamento innovativo lanciato a suo tempo dalla società di Jeff Bezos che permette di effettuare acquisti semplicemente passando il palmo della mano su uno scanner. I clienti devono registrare il proprio palmo presso uno dei punti vendita che offrono il servizio, inserendo i dati della carta di credito.

Successivamente, per pagare basta passare il palmo della mano sul lettore, senza dover tirare fuori il portafoglio o lo smartphone. La tecnologia si basa sui dati biometrici del palmo della mano, che vengono automaticamente rilevati, riconosciuti e confrontati con “l’impronta” precedentemente registrata.

Il servizio Amazon One è attualmente disponibile soltanto Oltreoceano, anche per via – evidentemente – delle problematiche legate alla privacy che porta con sé.

Autenticazione e identificazione usando l’app Amazon One e il palmo della mano

Del servizio Amazon One parlammo già nel 2020, prima ancora del suo debutto negli USA.

Oggi Amazon presenta la sua più recente innovazione: non è più necessario ricorrere a un lettore fisico presente negli store. Gli utenti possono registrarsi al servizio semplicemente scattando una foto del palmo della mano dal loro smartphone, tramite app.

L’esperienza di acquisto diventa così molto più semplice e immediata: l’onbording di nuovi clienti, infatti, si trasforma in una procedura, facile da eseguire, che può essere effettuata comodamente a casa o in ufficio.

Riconoscimento e pagamenti rapidi con la biometria

Negli USA, una volta registrati, i clienti possono iniziare a utilizzare Amazon One per il pagamento, l’ingresso, la verifica dell’età e la gestione dei premi fedeltà semplicemente posizionando il palmo della mano sopra un dispositivo compatibile.

Nel Paese a stelle e strisce i lettori Amazon One sono installati in tanti negozi fisici dell’azienda, in oltre 500 negozi di una nota catena per la distribuzione e l’acquisto di prodotti alimentari, in più di 150 luoghi pubblici e privati come stadi, aeroporti, centri fitness, negozi di vario genere.

L’app Amazon One consente ai clienti di creare il proprio profilo online accedendo al proprio account Amazon, scattando una foto del palmo della mano e aggiungendo un metodo di pagamento, tutto all’interno dell’app stessa.

Come funziona il rilevamento del palmo della mano con Amazon One

Amazon One sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per creare immagini sintetiche del palmo della mano. Quando un cliente che si è iscritto ad Amazon One tramite l’app posiziona il palmo su lettore fisico per la prima volta, il sistema di intelligenza artificiale è in grado di confrontare e abbinare le immagini del palmo e delle vene catturate dal dispositivo Amazon One (usando un sistema a infrarossi) con la foto precedentemente acquisita tramite smartphone.

Le immagini del palmo catturate tramite l’app Amazon One sono crittografate e memorizzate sulla piattaforma AWS dell’azienda. Per garantire la privacy e la sicurezza degli utenti, le immagini non possono essere scaricate o salvate sul telefono. L’app mobile, inoltre, include ulteriori verifiche per il rilevamento delle frodi.