AMD cambia le licenze Vivado e fa infuriare gli utenti Linux

AMD è al centro di una discussione piuttosto severa che coinvolge sviluppatori, università e comunità Linux. La “pietra dello scandalo” è la modifica del modello di licenza di Vivado, la suite usata per progettare e validare sistemi basati su FPGA e SoC adattivi Xilinx: la scelta riguarda la futura release 2026.1 e tocca un punto molto delicato. Il supporto gratuito a Linux sparirà dal livello entry-level del prodotto.

Vivado è uno degli strumenti più utilizzati da chi sviluppa firmware in linguaggi HDL come Verilog e VHDL, progettati per descrivere circuiti digitali e logica programmabile. È impiegato ogni giorno in università, laboratori di ricerca, startup e progetti maker per convertire i progetti hardware in configurazioni eseguibili su FPGA, chip programmabili ad alte prestazioni appartenenti alle famiglie Spartan, Artix, Kintex e Zynq. Il software permette inoltre di generare il bitstream ossia il file necessario per programmare il chip.

Perché la rimozione di Linux è motivo di critiche

Per anni AMD, dopo l’acquisizione di Xilinx completata nel 2022, ha mantenuto una linea abbastanza aperta verso gli utenti Linux. La disponibilità gratuita della Standard Edition su Ubuntu e su altre distribuzioni aveva contribuito a consolidare Vivado come piattaforma quasi obbligata in ambito accademico e prototipazione professionale.

Molti flussi di lavoro FPGA moderni si basano su Linux per gestire compilazioni automatiche, ambienti Docker, pipeline CI/CD dedicate allo sviluppo hardware, script Tcl eseguiti in modalità automatica e server di compilazione senza interfaccia grafica utilizzati per elaborare i progetti da remoto.

Con la Vivado 2026.1 cambia però la struttura commerciale del prodotto: AMD introdurrà un sistema a livelli composto da Basic, Core, Pro, Enterprise e Gold. La novità che ha fatto infuriare la comunità riguarda il piano gratuito Basic: supporterà soltanto Windows. Chi vuole continuare a usare Linux dovrà passare almeno al livello Core, con costi annuali indicati tra 1.200 e 1.800 dollari.

Gli sviluppatori FPGA che lavorano su Linux raramente utilizzano Vivado soltanto tramite interfaccia grafica. La decisione AMD rischia di spezzare workflow consolidati: non a caso molte reazioni negative arrivano proprio dal mondo accademico e dai piccoli sviluppatori indipendenti.

La posizione ufficiale di AMD e le risposte che non convincono

AMD presenta il nuovo modello come un sistema “più flessibile” e orientato a offrire funzionalità differenziate in base alle esigenze del cliente. Nella documentazione ufficiale la società sostiene che il nuovo schema permetterà di pagare soltanto per i dispositivi e le caratteristiche realmente necessarie.

Il problema è che la spiegazione fornita agli utenti Linux non ha chiarito il vero nodo della questione: perché limitare il supporto gratuito esclusivamente a Windows mentre Linux continua a esistere nei livelli a pagamento?

Nel thread apparso sul forum di supporto AMD, il moderatore Anatoli Curran ha dichiarato che circa il 70% della base utenti Vivado usa Windows. Successivamente ha suggerito agli utenti Linux contrariati di restare sulla versione 2025.2 se non interessati ai nuovi piani commerciali.

Una risposta del genere ha alimentato ulteriormente le critiche. Chi lavora con FPGA sa bene che restare fermi a una release vecchia non rappresenta quasi mai una soluzione sostenibile: le nuove famiglie di dispositivi AMD spesso richiedono versioni aggiornate di Vivado per ottenere supporto completo a IP core, timing closure e strumenti di debug.

Inoltre AMD ha precisato che il supporto ufficiale alla versione 2025.2 terminerà con l’arrivo della release 2026.3. In pratica si tratta di un congelamento temporaneo del problema, non di una vera alternativa.

Le conseguenze pratiche per maker, startup e università

Una parte consistente dei progetti FPGA nasce fuori dalle grandi aziende: università, laboratori di ricerca e maker hanno contribuito negli anni alla diffusione delle board Xilinx grazie proprio all’accessibilità della toolchain.

Pensiamo alle board Arty, Pynq-Z2, Spartan-7 oppure Zynq-7000 usate nei corsi embedded: molti studenti lavorano esclusivamente su Linux. In numerosi casi i laboratori didattici girano su workstation Ubuntu LTS oppure Debian per semplificare gestione pacchetti, accesso remoto SSH e compilazioni automatizzate.

AMD sembra aver sottovalutato anche un altro aspetto: tanti ingegneri che oggi usano Vivado gratuitamente domani finiranno in aziende dove avranno voce nelle scelte hardware. Alienare proprio quella fascia potrebbe trasformarsi in un problema reputazionale di lungo periodo.

Da non sottovalutare anche l’aspetto tecnico: storicamente Vivado tende a funzionare meglio proprio sotto Linux. Alcuni utenti riportano performance più stabili nella sintesi e meno problemi con driver USB JTAG, gestione memoria e automazione batch.

Vivado è un’applicazione estremamente pesante. Installazioni complete possono superare facilmente i 100 GB includendo simulatori, cataloghi IP, librerie Versal e tool Vitis associati: negli ambienti Linux molti team sfruttano filesystem dedicati, automazione shell e caching distribuito per ridurre i tempi di build.

La limitazione al solo Windows rischia quindi di colpire soprattutto chi usa la piattaforma in modo più avanzato. Paradossalmente proprio quella fascia che contribuisce maggiormente a tutorial, progetti open hardware e sperimentazione tecnica.

AMD potrebbe ancora cambiare direzione

Al momento AMD non ha pubblicato una comunicazione tecnica approfondita che giustifichi in dettaglio la rimozione di Linux dal piano gratuito. Alcuni rappresentanti aziendali hanno confermato di aver raccolto i feedback degli utenti e di averli inoltrati ai team interni.

La pressione pubblica continua però a crescere e non si tratta soltanto di una protesta emotiva: molti sviluppatori stanno già valutando la sostenibilità futura delle proprie toolchain.

Il rischio per AMD è trasformare un problema commerciale in un danno d’immagine più ampio: il mondo FPGA vive anche di fiducia tecnica, continuità e relazioni di lungo periodo con sviluppatori e università. Quando una società cambia improvvisamente le regole d’accesso agli strumenti base, inevitabilmente si apre una frattura.