AMD sorpassa Intel nei ricavi? La domanda di chip AI stravolge il mercato

La storica rivalità tra AMD e Intel potrebbe entrare in una fase completamente nuova. La crescita delle infrastrutture dedicate all’Intelligenza Artificiale sta modificando gli equilibri dell’industria dei semiconduttori e AMD sembra pronta a sfruttare questa trasformazione.

Le previsioni finanziarie presentate dall’azienda guidata da Lisa Su indicano infatti un possibile sorpasso sul concorrente storico in termini di fatturato trimestrale. Non si tratta soltanto di una questione di processori per computer: il vero motore della crescita è rappresentato dai chip destinati ai server e agli acceleratori utilizzati per addestrare ed eseguire modelli AI. Un cambiamento che potrebbe ridefinire le gerarchie di un settore nel quale Intel ha mantenuto a lungo una posizione dominante.

AMD cresce grazie a EPYC e agli acceleratori Instinct

Secondo le previsioni comunicate agli investitori, AMD punta a raggiungere ricavi intorno ai 17 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2026, con una possibile variazione del 3% in entrambe le direzioni. Intel, invece, ha indicato un intervallo compreso tra 15 e 16 miliardi. Se entrambe le aziende rispettassero le rispettive stime, AMD registrerebbe per la prima volta un fatturato superiore a quello del rivale in un singolo trimestre.

La spinta arriva soprattutto dalla divisione Data Center, che ha raggiunto ricavi record di 8,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre, con un incremento del 97% su base annua. Il segmento rappresenta ormai il 64% delle entrate complessive dell’azienda, confermando quanto sia diventato centrale per la strategia commerciale.

Tra i prodotti protagonisti figurano i processori per server EPYC e gli acceleratori Instinct MI455X, destinati ai carichi di lavoro legati all’AI. Anche la piattaforma Helios, progettata per integrare numerosi acceleratori in infrastrutture rack, sta contribuendo all’espansione commerciale. Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI e Oracle hanno già avviato attività sui primi sistemi basati su questa architettura.

Lisa Su ha inoltre sottolineato che la domanda supera la capacità produttiva disponibile. La società sta quindi lavorando con i propri partner per aumentare le forniture e sostenere i progetti dei grandi operatori cloud.

Intel non è ancora fuori dalla competizione

Il possibile sorpasso richiede alcune precisazioni. AMD potrebbe superare Intel per fatturato, ma questo non significa aver conquistato la leadership nel mercato dei processori x86. Secondo i dati Mercury Research relativi al secondo trimestre, Intel conserva il 65,9% delle spedizioni di CPU x86. Il confronto economico risente inoltre del peso degli acceleratori AI e di altre attività che contribuiscono ai ricavi AMD.

Anche i risultati delle divisioni tradizionali raccontano una situazione meno uniforme. Il comparto client è cresciuto del 7%, mentre il gaming ha registrato una contrazione del 40%, penalizzato dalla riduzione delle vendite di chip destinati alle console. Il settore embedded, al contrario, ha mostrato una dinamica positiva, sostenuto dalla domanda industriale e automobilistica.

Intel continua a registrare progressi nel segmento dei data center e non ha abbandonato il mercato dei server. Le difficoltà produttive e la disponibilità limitata di alcuni componenti rappresentano però ostacoli da affrontare.

La trasformazione in corso dimostra che la competitività dei produttori di semiconduttori dipenderà sempre più dalla capacità di presidiare infrastrutture strategiche. La battaglia non riguarda più soltanto quale processore sia più veloce, ma chi riuscirà a diventare un fornitore indispensabile per la nuova economia computazionale.