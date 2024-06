AMD vittima di furto dati: ecco cosa è stato sottratto all'azienda

Come riportato da BleepingComputer, e poi confermato dall’azienda stessa, AMD è stata vittima di un potenziale attacco informatico.

Un cybercriminale, conosciuto con lo pseudonimo IntelBroker, sta cercando di vendere attraverso forum clandestini dei dati che sembrano essere relativi al noto produttore hardware californiano. Secondo il misterioso personaggio,tra le informazioni di cui è in possesso figurano dei database di dipendenti e clienti ma soprattutto preziose informazioni per quanto riguarda prodotti ancora non lanciati sul mercato.

AMD sta collaborando con le forze dell’ordine per capire cosa sia successo e sulla reale natura dei dati che IntelBroker sta cercando di vendere.

Furto dati AMD: non è la prima volta che l’azienda finisce nel mirino dei cybercriminali

Il caso di furto dati che vede come vittima AMD non è il primo che riguarda IntelBroker. Il cybercriminale, infatti, in precedenza ha cercato di vendere online dei pacchetti di informazioni sottratti a Europol, The Home Depot e a diverse entità impegnate nel settore delle assicurazioni sanitarie.

Dal canto suo, anche AMD non è vittima per la prima volta di attacchi simili. Nel 2022, infatti, la compagnia è stata presa di mira da un gruppo hacker noto come RansomHouse. In quel preciso caso sono stati sottratti ad AMD 450 GB di dati.

Il noto produttore hardware, però, non è l’unica azienda ad aver subito di recente qualcosa di simile. Anche la prestigiosa testata giornalistica del New York Times, infatti, giusto qualche giorno fa ha dovuto far fronte a un furto dati, con circa 3,6 milioni di file rubati.

Andando indietro di qualche altro giorno, anche il Banco di Santander ha dovuto fare i conti con il furto di informazioni relative a 30 milioni di clienti. Un trend, dunque, a dir poco preoccupante con una pioggia di casi solo nelle ultime settimane.