Ancora una settimana e questa offerta di Very Mobile non sarà più disponibile

Le offerte hanno per loro natura una scadenza e per approfittarne è necessario non attendere oltre la data di scadenza. Nel panorama degli operatori di telefonia mobile, Very Mobile è uno dei principali protagonisti nella capacità di proporre offerte sempre altamente convenienti. L’ultima promozione con 150 Giga, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese è qualcosa di davvero unico. Gli utenti Iliad, PosteMobile, Coop Voce e molti altri che portano il loro numero in Very Mobile possono ottenere questa offerta che prevede, tra gli altri, 2 mesi di abbonamento in omaggio e il 5G incluso per sempre.

Con Very Mobile si può avere tanto pagando molto poco

L’offerta di Very Mobile è attivabile entro il 13 febbraio 2025. È rivolta ai clienti provenienti da CoopVoce, Iliad, Lycamobile, Optima, PosteMobile, Tiscali, Vianova e molti altri operatori. Portando il proprio numero in Very Mobile si hanno 150 Giga di traffico dati, il 5G incluso, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese per sempre.

È una delle offerte più ricche e complete a un prezzo molto basso per un operatore in grado di offrire una rete che assicura il 99,7% di copertura. Tra i vantaggi di Very Mobile c’è l’assenza di costi extra o vincoli contrattuali, un’assistenza clienti dedicata accessibile anche dall’app mobile e l’assenza di costi di attivazione o di spese per la spedizione della SIM. Anche acquistando e attivando la SIM online (in alternativa è possibile fare riferimento a uno dei negozi convenzionati presenti sul territorio italiano), infatti, la spedizione è completamente gratuita.

Inoltre inclusi nel canone ci sono anche 7,6 Giga per navigare all’estero, minuti e SMS inclusi per chiamate in Unione Europea, il blocco dei servizi a pagamento, i servizi Ti ho cercato e RingMe e la possibilità di utilizzare i 150 Giga di traffico dati anche in hotspot.