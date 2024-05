Android 14 e Pixel: per i possessori aggiornamento urgente

Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento di sicurezza per Android 14, con particolare focus per quanto riguarda una serie di vulnerabilità che sembrano interessare gli smartphone Pixel.

L’ultima versione del sistema operativo, al momento disponibile proprio per i suddetti prodotti, avrebbe palesato alcuni exploit considerati di alto livello e in grado di offrire ai cybercriminali ampio spazio di manovra per quanto riguarda i privilegi dei dispositivi.

Come è facile intuire, questo tipo di concessione può risultare pericolosa sotto diversi punti di vista: dalla possibile installazione di malware fino al furto di dati personali dell’ignara vittima.

Da quello che trapela dal sito di Google, si parla di almeno una decina di problemi relativi alla sicurezza. Gli stessi, attraverso l’aggiornamento di maggio relativo ad Android 14, dovrebbero essere eliminati del tutto.

Una decina le vulnerabilità individuate su Android 14: ecco cosa è trapelato

Alcune delle falle sembrano essere in qualche modo legati al framework del sistema operativo anche se, per evitare lo sfruttamento massiccio degli exploit, Google non ha rilasciato ulteriori dettagli. La diffusione dell’aggiornamento rilasciato nella giornata di lunedì sarà effettiva nei prossimi giorni, con una copertura graduale nelle varie aree del mondo.

Cogliendo l’occasione di questo update, Google ha incluso nell’aggiornamento anche alcune correzioni per quanto riguarda problemi noti relativi alla fotocamera e al Bluetooth dei propri telefoni.

Che questo sistema operativo sia uno dei prediletti dai cybercriminali non è di certo una novità. Basti pensare allo scorso mese di dicembre in cui, secondo le stime, Google ha rimediato a un centinaio di falle individuate su Android. Ancora più di recente è stata Microsoft a segnalare un pericoloso exploit in questo contesto, ovvero la vulnerabilità nota con il nome di Dirty Stream.

In contesti come quelli appena elencati, l’unica vera arma a disposizione dell’utente è aggiornare il prima possibile il proprio smartphone.