Android 15: Google vuole cambiare le icone delle notifiche

Il modo in cui Android gestisce le notifiche delle applicazioni rappresenta una delle sue caratteristiche più peculiari ed importanti. In molti ritengono infatti questo aspetto superiore all’approccio che invece Apple usa con il suo iOS. Tuttavia, c’è sempre spazio per i miglioramenti, motivo per cui Google starebbe eseguendo numerosi esperimenti per provare a migliorare ulteriormente proprio il suo sistema di notifiche su Android.

L’ultimo esperimento proviene da Android 15 e prevede il cambio delle icone utilizzate per le notifiche.

Android 15: potrebbero cambiare le notifiche all’interno della barra in alto

Dopo che Google ha caricato il codice sorgente di Android 15 su Android Open Source Project (AOSP) la scorsa settimana, sono venuti fuori nuovi indizi sulle funzionalità e le modifiche in dirittura d’arrivo. Analizzando il codice, sono stati scoperti diversi flag che riguarderebbero un esperimento: Google avrebbe intenzione di sostituire le icone di notifica sia nella barra di stato che nell’Always-On display ma anche nella tendina riservata alle notifiche su schermo. Le icone offerte dall’app per le notifiche su Android potrebbero essere sostituite dalle icone principali delle app stesse e quindi con il logo ufficiale. L’altro metodo riguarderebbe la possibilità di sostituire le icone con nuove icona sempre monocromatiche delle app.

Con la nuova idea di sostituire le icone monocromatiche standard con quelle colorate e ufficiali, risulterebbe più semplice capire a colpo d’occhio quale app ha inviato notifica. Al momento tutto sembra essere parte di un test ma ovviamente, se tutto ciò è stato approntato, potrebbe arrivare ufficialmente. Molti utenti preferirebbero questa strada, anche se ce ne sono molti tra i conservatori che storcerebbero un po’ il naso. Proprio per queste motivazioni tutto ciò che si può fare adesso non è altro che attendere e capire quali saranno i risvolti. Dovrebbero esserci notizie in merito già durante i prossimi giorni visto che il momento si avvicina sempre di più.