Android Auto si prepara ad arrivare anche sulle due ruote?

Con Android Auto, Google propone un punto di riferimento per tutti i guidatori che vogliono abbinare la funzioni tipiche di uno smartphone a un sistema di infotainment durante i loro spostamenti. Con questa piattaforma è infatti possibile effettuare chiamate, ascoltare contenuti multimediali e ottenere tutti i vantaggi di un sistema di navigazione avanzato.

Al momento, Android Auto è disponibile a un numero determinato di modelli di automobile ma, in futuro, il servizio potrebbe espandersi, arrivando persino a includere veicoli su due ruote.

Questo è quanto emerso da un’analisi del sito Android Authority che, dopo un’analisi della versione 13.5.150204 dell’app, ha portato alla luce la futura implementazione di un supporto per output di risoluzioni più alte per i display di fascia alta e non solo. Alcuni indizi che sembrano lasciare poco spazio all’immaginazione riguardo la possibilità di vedere presto Android Auto su moto.

Android Auto anche per le moto? Ecco due indizi alquanto evidenti

A quanto pare, in un futuro tutt’altro che remoto, la schermata Impostazioni dell’app potrebbe accantonare la parola “car” (auto) per un più generico “vehicle” (veicolo). Se ciò non bastasse, vi è un’altra indicazione ancora più esplicita.

Gli esperti hanno infatti individuato una nuova icona in-app aggiunta per il marchio indiano TVS Motors. Cosa c’è di strano? Questa azienda produce principalmente motociclette, scooter e veicoli a tre ruote.

Un’altra novità, in questo caso quasi scontata, è la conferma che Google ha intenzione di portare Gemini anche su Android Auto. A quanto pare la versione dell’app analizzata propone alcune prime e embrionali apparizioni del modello AI nell’interfaccia. I primi test hanno dimostrato come Gemini non funzioni ancora con Android Auto, sebbene appaiano i primi loghi nell’app: di fatto, l’introduzione ufficiale sembra ormai solo questione di tempo.