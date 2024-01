App Store: concessi sistemi di pagamento esterni per gli sviluppatori

Con un aggiornamento delle policy dell’App Store, Apple ha di fatto concesso agli sviluppatori la possibilità di collegarsi a piattaforme di pagamento esterne.

Questa interessante novità, non consentirà comunque ai produttori di software di evitare le commissioni di Apple, che verranno comunque applicate e saranno pari al 27% della transazione.

La sezione 3.1.1(a) delle linee guida dell’App Store, stabiliscono nuove regole per gli sviluppatori che desiderano collegarsi a metodi di pagamento alternativi, con una procedura apposita per la richiesta dell’abilitazione. Inoltre, chi lavora in questo settore non può evitare del tutto Apple: di fatto resterà obbligatorio offrire come alternativa un sistema di acquisto in-app rispetto allo store.

L’introduzione di queste nuove regole è la conseguenza della decisione della Corte Suprema di rifiutare i ricorsi in merito al caso Apple-Epic Games.

Riguardo le nuove politiche di Apple si è voluto esprimere Tim Sweeney, fondatore e CEO proprio di Epic. Nel suo tweet, Sweeney sembra tutt’altro che entusiasta:

A quick summary of glaring problems we’ve found so far:

1) Apple has introduced an anticompetitive new 27% tax on web purchases. Apple has never done this before, and it kills price competition. Developers can’t offer digital items more cheaply on the web after paying a… pic.twitter.com/YkHuapG7xa

