Apple ammette: l'autonomia degli iPhone peggiora dopo gli aggiornamenti di iOS

Dopo anni di speculazioni, l’argomento è finalmente venuto alla luce: Apple ha confermato ufficialmente ciò che milioni di utenti sospettavano da tempo riguardo agli aggiornamenti iOS. Da sempre, con l’installazione di un nuovo sistema operativo, molti possessori di iPhone hanno notato un calo nell’autonomia della propria batteria iPhone, una sensazione di frustrazione condivisa e discussa a lungo nei forum di tutto il mondo. Oggi, grazie a una comunicazione inedita da parte di Cupertino, la questione trova finalmente una risposta chiara e trasparente.

Autonomia e aggiornamenti: come stanno le cose

L’annuncio che accompagna il lancio di iOS 26 segna una svolta significativa nella strategia comunicativa di Apple. L’azienda ha scelto di affrontare il tema dell’autonomia senza filtri, riconoscendo pubblicamente che le nuove funzionalità introdotte dal sistema operativo possono comportare un aumento del consumo energetico. In particolare, la nuova versione di iOS, che porta con sé il rivoluzionario Liquid Glass Design e l’inedita app Apple Games, richiede l’attivazione di processi in background che possono protrarsi per diversi giorni dopo l’aggiornamento, generando così un incremento temporaneo della richiesta energetica.

Tuttavia, il dato più rilevante e potenzialmente preoccupante riguarda l’ammissione, da parte di Apple, che alcune delle funzionalità più avanzate di iOS 26 possono causare una diminuzione permanente della durata della batteria degli iPhone. Questa conseguenza si manifesta soprattutto sui dispositivi meno recenti, come gli iPhone 12 e precedenti, che risultano particolarmente vulnerabili rispetto ai nuovi modelli, come gli iPhone 17 Pro. Questi ultimi sono infatti progettati con un’architettura energetica ottimizzata e in grado di gestire meglio le nuove richieste di sistema.

Autonomia e surriscaldamento: come stanno le cose

Un altro aspetto che Apple ha deciso di affrontare apertamente riguarda il fenomeno del surriscaldamento dei telefoni che si verifica spesso subito dopo l’installazione di un nuovo aggiornamento. L’azienda spiega che temperature più elevate sono una conseguenza naturale dell’intenso lavoro di adattamento che il sistema deve compiere nei primi giorni dopo l’upgrade. Questo processo di assestamento coinvolge la riorganizzazione dei dati, l’indicizzazione e l’ottimizzazione delle nuove funzionalità, fattori che insieme contribuiscono a un maggiore consumo energetico temporaneo.

La scelta di Apple di comunicare in modo più diretto e trasparente rappresenta un cambiamento di rotta nella gestione delle aspettative degli utenti. L’azienda riconosce finalmente che ogni evoluzione del sistema operativo può avere un impatto tangibile sulla batteria degli iPhone, offrendo così agli utenti strumenti informativi più chiari per prendere decisioni consapevoli in merito agli aggiornamenti iOS.