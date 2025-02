Apple: c'è una falla nel sistema Dov'è, iPhone tracciabili anche senza consenso

Gli aspetti principali che hanno reso Apple il colosso che è oggi, vedono tra le loro fila anche la grande attenzione alla privacy e alla sicurezza. Durante gli ultimi tempi però si starebbe discutendo di una problematica molto grave, ovvero una falla all’interno del sistema Dov’è. Questo, che consente agli utenti in possesso di un iPhone o di altri dispositivi del brand di trovare i loro prodotti, soffrirebbe di una vulnerabilità.

I malintenzionati infatti, almeno stando alle indiscrezioni, sarebbero in grado di tracciare ogni dispositivo senza il consenso del proprietario. Un computer, in breve, può trasformarsi in un dispositivo di localizzazione, proprio come se fosse una specie di AirTag. Fin qui nulla di particolarmente preoccupante, se non fosse che tutto ciò avviene ad insaputa dell’utente.

Come funziona questa falla nella rete Dov’è di Apple

La rete Dov’è è progettata per aiutare gli utenti a ritrovare i loro dispositivi smarriti o accessori come gli AirTag. Funziona facendo sì che ogni dispositivo compatibile trasmetta segnali Bluetooth, che vengono poi captati dai dispositivi Apple nelle vicinanze. Questi, in modo anonimo, inviamo la posizione ai server di Apple, consentendo al proprietario di localizzarlo.

Il problema scoperto dagli esperti è che questa tecnologia può essere manipolata per far credere alla rete di Apple che qualsiasi dispositivo Bluetooth sia un AirTag, rendendolo tracciabile attraverso Dov’è.

Apple sapeva del problema, ma non ha ancora risolto

La problematica è stata segnalata già durante lo scorso mese di luglio ma Apple non ha rilasciato da quel momento alcun tipo di aggiornamento utile a risolvere il problema. Eppure dovrebbe trattarsi di un’azione tempestiva, in quanto, secondo gli esperti, ci sarebbe bisogno di anni affinché tutti gli utenti Apple possano aggiornare i loro dispositivi.

Al momento non esiste una soluzione definitiva per bloccare questo exploit, ma ci sono alcuni accorgimenti che possono ridurre il rischio di tracciamento: