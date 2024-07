Apple condivide importanti suggerimenti per difendersi dalle truffe

Di recente ha scatenato timori tra gli utenti iOS una campagna di phishing basata su email ed SMS volta a rubare le credenziali dell’ID Apple. Come? Attraverso un messaggio d’allarme scritto in modo così convincente da far cadere nella trappola coloro che non prestano attenzione a quei particolari che, nella maggior parte dei casi, rendono inutile il tentativo di attacco.

Considerato ciò, il gigante di Cupertino ha deciso di redigere e condividere un nuovo documento di supporto che include diversi suggerimenti per aiutare gli utenti a difendere il proprio account da email, chiamate o messaggi sospetti. «L’ingegneria sociale è un tipo di attacco mirato che si basa su impersonificazione, inganno e manipolazione per accedere ai tuoi dati personali. In questo tipo di attacco, gli utenti malintenzionati fingono di essere rappresentanti di un’azienda o entità di fiducia per telefono o attraverso altri metodi di comunicazione. Spesso usano tattiche sofisticate per convincerti a fornire dettagli personali come credenziali di accesso, codici di sicurezza e informazioni finanziarie», esordisce Apple.

I consigli di Apple per non cadere nella trappola

Tra gli strumenti utilizzati dai truffatori ci sono email fraudolente e altri messaggi che sembrano provenire dalle aziende reali, finestre a comparsa fuorvianti, telefonate o messaggi vocali fraudolenti, promozioni false e inviti e abbonamenti indesiderati nel calendario. Per evitare frodi basate su questi mezzi, la società statunitense consiglia di:

Non condividere mai dati personali o informazioni di sicurezza come password o codici di sicurezza e non accettare mai di inserirli in una pagina web a cui qualcuno indirizza.

Proteggere il proprio ID Apple usando l’autentificazione a due fattori, proteggere e aggiornare sempre le proprie informazioni di contatto e non fornire mai a nessuno la password dell’ID Apple o i codici di verifica. Questo perché Apple non richiede mai queste informazioni per fornire assistenza.

Non usare mai le Gift Cards Apple per effettuare pagamenti ad altre persone.

Scaricare software solo da fonti completamente affidabili.

Non seguire mai i link e non aprire gli allegati contenuti in messaggi sospetti o non richiesti.

Non rispondere a telefonate o messaggi sospetti da qualcuno che afferma di chiamare per conto di Apple.

Segnali di un attacco di ingegneria sociale

Ecco alcuni segnali che potrebbero indurre l’utente a capire di essere l’obiettivo di un attacco di ingegneria sociale, che si basa sull’impersonificazione e la manipolazione.

Spoofing: un utente malintenzionato può chiamare da un numero di telefono che sembra essere legittimo per Apple o un’altra azienda di fiducia. Se la chiamata sembra sospetta, è consigliabile riagganciare e comporre personalmente il numero verificato e approvato dell’azienda.

Citando informazioni personali, i malintenzionati provano a creare fiducia e apparire legittimi. Possono fare riferimento a informazioni che considerate private, come l’indirizzo di casa o il luogo di lavoro.

Spesso i malintenzionati comunicheranno il desiderio di aiutare a risolvere un problema immediato, come addebiti non autorizzati utilizzando Apple Pay.

Generalmente l’utente malintenzionato crea un forte senso di urgenza per non dare il tempo di riflettere e per dissuaderti dal contattare Apple direttamente.

Alla fine gli utenti malintenzionati chiedono le informazioni dell’account o i codici di sicurezza. In genere invitano a visitare un sito web fasullo che sembra una vera pagina di accesso Apple e insisteranno per far verificare al malcapitato la sua identità.

A volte, gli utenti malintenzionati potrebbero chiedere di disabilitare funzionalità di sicurezza come l’autenticazione a due fattori o la Protezione per dispositivi rubati. Sosterranno che questa operazione è necessaria per fermare un attacco o per poter riprendere il controllo del tuo account.

Email e messaggi sospetti: come identificarli

Come già sottolineato in apertura, i truffatori provano a replicare nella forma e nei toni i messaggi di testo inviati dalle aziende legittime. Ecco gli elementi che indicano che fanno crollare l’affidabilità di una email o di un SMS: