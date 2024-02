Apple dice definitivamente addio alla produzione di automobili?

Stando a un rapporto di Bloomberg, alcune figure vicine ad Apple avrebbero rivelato la definitiva rinuncia dell’azienda rispetto all’idea di produrre automobili elettriche, nel contesto del progetto noto come Apple Car.

Il colosso di Cupertino, come risaputo, da una decina di anni stava lavorando a un’ambiziosa operazione in questo settore, nonostante negli ultimi mesi si parlasse con sempre maggiore insistenza di una brusca frenata.

Il progetto, a cui lavorano circa 2.000 persone, sarebbe stato ufficialmente bloccato attraverso una comunicazione ufficiale del direttore operativo Jeff Williams e di Kevin Lynch, un dirigente responsabile di Apple Car. Di fatto, al momento, non è chiaro perché l’azienda abbia deciso di interrompere i suoi piani nel settore automobilistico.

Addio ad Apple Car: bruciati miliardi di dollari in dieci anni

Secondo molti, il drastico cambio di direzione attuato da Apple sarebbe strettamente connesso all’Intelligenza Artificiale.

Questa nuova tecnologia, infatti, starebbe catalizzando attenzioni e risorse del colosso informatico, con conseguenti tagli su progetti considerati come secondari. A tal proposito, sembra che le rinunce potrebbero riguardare anche potenziali licenziamenti di dipendenti legati ad Apple Car.

Stando a quanto affermato da Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, in realtà questo progetto si è rivelato un bagno di sangue per la compagnia, definendo lo stesso “Una bomba per l’azienda” con miliardi di dollari bruciati in dieci anni di lavoro. A testimonianza di un’operazione tormentata, vi sono i diversi cambi ai vertici del progetto, con diversi cambi nei piani di Apple Car.

In principio, l’idea originale era quella di realizzare un veicolo elettrico con guida autonoma, senza alcun tipo di volante o pedali. In seguito, il piano è stato rivisto con il focus sull’alimentazione elettrica, riducendo l’automatizzazione della potenziale vettura.

Nelle ultime comunicazioni di Apple veniva presentato il 2028 come potenziale anno di lancio della vettura ma, in virtù di quanto appena affermato, sembra ormai improbabile che Apple Car vedrà la luce, perlomeno nel breve-medio termine.