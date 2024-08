Apple Intelligence arriverà ad ottobre ma gli iPhone non ritarderanno

Chi sta pensando di acquistare il prossimo iPhone 16 a settembre può tirare un sospiro di sollievo. Anche se Apple Intelligence inizialmente non sarà incluso in iOS 18.0, alcuni informatori affermano che Apple non ritarderà il rilascio dei nuovi modelli in funzione della nuova esperienza basata sull’intelligenza artificiale.

Solitamente Apple svela le ultime le sue nuove gamme di iPhone a settembre e le rilascia pochi giorni dopo. Con Apple Intelligence che sembra ormai programmato per arrivare in concomitanza con il rilascio di iOS 18.1 previsto per ottobre, l’azienda avrebbe anche potuto ritardare il rilascio della linea iPhone 16. A quanto pare però Apple non lo farà e manterrà le date, le quali al momento restano sconosciute. Il colosso sta facendo ciò che ha fatto nel 2016 quando ha rilasciato l’iPhone 7 Plus a settembre ed ha diffuso la modalità Ritratto tramite un aggiornamento software a ottobre.

Il ritardo di Apple Intelligence non rimanderà la presentazione degli iPhone 16

Tutto sarà molto più interessante e soprattutto facile con l’arrivo di Apple Intelligence. Il colosso di Cupertino ha intenzione di modificare l’esperienza degli utenti a tal punto da rendere tutto ancor più esclusivo.

Con l’arrivo di questo nuovo mondo racchiuso negli iPhone, sarà ad esempio possibile riassumere un’e-mail ricevuta. Questo consente di risparmiare tempo scoprendo rapidamente in poche frasi cosa richiede un’e-mail specifica. Anche le pagine Web su Safari potranno essere riassunte, un altro strumento molto importante per risparmiare tempo.

Un’altra funzionalità AI molto interessante ed attesa è la registrazione e la trascrizione delle chiamate: questa consentirà di registrare una chiamata e di utilizzare l’app Note per visualizzare una trascrizione scritta della conversazione.

Con iOS 18.1, Siri riceverà un’interfaccia utente rinnovata che porterà anche una nuova animazione. Il richiamo del celebre assistente vocale farà brillare il bordo esterno dell’iPhone.

Ormai manca veramente poco. Le fonti più accreditate ritengono che l’evento potrebbe aver luogo il 10 settembre.